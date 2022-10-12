日圓匯率一度再創新低0.0535！網購/買日圓時機 5大日本網購推介

【日元匯率】日元匯率再度大跌，各位鍾意日本的朋友又有福了！日元匯率經已連續跌價超過半年，繼續現跳樓般大跌走勢，今日（10月12日）日圓匯率再跌至20多年來全新低位，一度跌至0.0535！不論是想趁低位盡情買日本網購，還是想先到找換店或外幣兌換買日元旅行用，都係好時機！記者更為大家整合5大日本網購網站推介！

（以2022年10月12日上午11時41計算）

日元匯率大跌至多年新低 網購/買日圓好時機 附5大日本網購推介

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（圖片來源：東京旅遊官方網站）

不少香港人都視日本為自己的「鄉下」，每年總要去幾次日本旅行過過癮！相信大家除了會定期去日本，閑時都會在日本網站上購物，或買定多少日元去旅行用！

日本開關詳情可按下面連結了解：

由3月14日起，日元匯率持續大跌價，維持在0.0610-0.0615低位徘徊，4月下旬更一度跌穿6算；在5月至9月，日元匯率短暫穩定後再跌，一度跌穿0.055，令不少喜愛去日本旅行的朋友都即時買入日圓留待日後旅行時使用！

踏入10月，日本宣布正式重啟自由行，日圓匯率跌勢未有放緩，今日（10月12日）更一度跌至0.0535，每100日圓只需港幣$5.35就可買到，比起多年來俗稱的日元匯率「7算」便宜非常多，大家不妨趁低吸納，又或是盡情網購一番。不過由於距離今天收市仍有段時間，建議大家買前都要密切留意日元匯率現況！

（外幣網截圖）

除了買定日元日後用，都可以趁日元匯率低，在日本網站以低價入手心水商品！以下5大日本網購推介，有不少網站可以用國際信用卡或提供國際購物服務，身在香港都可以輕鬆買！

🛍️日元匯率大跌！日本網購推介【1】樂天市場

樂天市場可說是日本購物網站的「龍頭大哥」，商品的豐富程度基本可以秒殺所有購物網站！樂天市場隸屬於日本樂天株式會社，有4萬多家日本註冊企業在樂天市場簽約開店，不用擔心會買到假貨！而且樂天市場更設有積分功能，買得多回贈得多。

樂天市場

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：有



🛍️日元匯率大跌！日本網購推介【2】日本Amazon亞馬遜

相信大家對亞馬遜都一家不陌生，日本的亞馬遜網站同樣有品種齊全的商品供大家選購。而且日本亞馬遜的大部份商品由亞馬遜官方自營渠道入貨，同樣不用擔心商品真偽問題！日本亞馬遜網站更可設為中文或英文版面，非常方便！

日本Amazon亞馬遜

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：有



🛍️日元匯率大跌！日本網購推介【3】日本Yahoo

雖然香港主流使用Google，不過Yahoo！卻是日本人的每日必逛網站！日本Yahoo！購物平台是近年發展得非常快的網站，不但商品種類豐富，大家可以輕鬆買到由商家直銷的商品，更設有個人拍賣商品功能，可以買到二手貨品或市面已絕版的商品，可說是尋寶的好地方！日本Yahoo！購物同樣可使用國際信用卡及國際購物服務入手商品。

日本Yahoo

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：有



🛍️日本網購推介【4】松本清

愛到日本旅行的朋友，相信每次去都一家要在日本的藥妝店掃貨！松本清在日本可說是最大規模的藥妝連鎖店，全國有800多家分店，商品選擇非常多！而官網與實體店相比備貨更齊全，商品涵蓋了醫藥品、飲品、化妝品、保健品、醫療用品等，更會不斷調整價格，定價亦非常便宜，輕鬆入手日本藥妝！松本清官網可使用國際信用卡購物。

松本清

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：沒有



🛍️日元匯率大跌！日本網購推介【5】メルカリMercari

メルカリMercari是一個買二手商品和尋寶的好地方，成立短短數年就已經有超過1/4日本人使用！用家可以在メルカリMercari上出售任何物品，所以不論是衣服、玩具、飾物、書本等，任何東西都可以在平台上找找看！而且メルカリMercari的更新及商品出售速度非常快，適合喜愛尋寶的朋友！

不過要注意的是，在メルカリMercari上購物需擁有日本信用卡及日本收貨地址，有興趣的朋友可使用其他代購平台配合使用。

メルカリMercari

國際信用卡：不可使用

國際送貨服務：沒有

