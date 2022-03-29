【找換店+外幣兌換懶人包】8大找換店及唱錢推介！近來日元匯率大跌，更有繼續下跌的走勢，昨日（3月28日）更跌至6年全新新低——0.0627！不少網民對「重回6算時代」感到非常興奮，直指要趁低吸納，不論是現在買日本貨還是買入日元留待開關後使用！記者整合8大最抵外幣找換店和外幣對換的方法，等大家可以「唱」定外幣準備日後去旅行用！

找換店+外幣兌換懶人包|8大找換店+唱錢推介！一個方法抵過找換店

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（圖片來源：Unsplash）

找換店+外幣兌換推介【1】發達鳥找換店

發達鳥找換店可說是疫情前非常受歡迎的一間外幣找換店，皆因店面不佐地理位置方便易找、營業時間比一般找換店長、更可以Whatsapp或電話等預留外幣、亦接受「神沙」（散硬）等，吸引不少人到此兌換外幣！

（圖片來源：資料圖片）

而發達鳥亦會每日早上在官方Facebook專頁張貼出當日所有外幣的即日開市買賣匯率，有齊日元、美元、人民幣、台幣、韓國圜等，更可以Ｗhatsapp即時報價，上班族也可以得知即時最平匯率後下單！

找換店+外幣兌換推介【1】發達鳥找換店

地址︰深水埗長沙灣道226-242號深之都商場2樓129號舖

電話︰2368 2686／6999 6148

營業時間：（星期一至五）12：00-20：00（星期六）12：00-18：00

*逢星期日及公眾假期休息。



找換店+外幣兌換推介【2】堅成找換有限公司

位於尖沙咀重慶大廈的堅成找換店是一間開業超過50年的老字號找換店，在一眾經常去旅行的港人間都有一定名氣！而且因為地點坐落重慶大廈，亦有不少外籍人士或外國旅行會到此找換外幣。

（圖片來源：堅成找換有限公司 ）

堅成找換店同樣每日會於早上在官方Facebook專頁張貼出當日所有外幣的即日開市買賣匯率，大家也可致電查詢即時匯率，而等值港幣$5,000或以上的外幣買賣更可以電話預留訂購！

找換店+外幣兌換推介【2】堅成找換有限公司

地址︰九龍尖沙咀彌敦道重慶大廈 87 號鋪地下

電話︰ 2368 0084／2368 3712 ／23664952

營業時間︰（星期一至五）09：00-18：00（星期六）09：00-14：00

*逢星期日及公眾假期休息。



找換店+外幣兌換推介【3】多福找換匯款中心

第3間找換店是多福找換匯款中心，在全港共有4間分店，分別位於觀塘、尖沙咀、荔枝角及九龍灣，除了各區有需要的朋友都可以找到方便的分店找換外幣，尖沙咀分店除外的3間分店都鄰近工業區，方便在工廈地區返工的朋友隨時去唱錢！

（圖片來源：多福找換匯款中心）

多福會在每天早上10時半左右更新現鈔匯率和電匯排價，如門市當日有現貨外幣，客人可即時收取，如門市沒有現貨，便須於當天下午2時前付訂金，並於當天下午6時後取貨。兌換任何貨幣均不設手續費，沒有最低的兌換額。多福亦提供24小時到中國各省及東南亞地區銀行的電匯服務，無需手續費。

找換店+外幣兌換推介【3】多福找換匯款中心

地址︰

觀塘店丨巧明街106號冠力工業大廈地下2號鋪

尖沙咀店丨廣東道33號中港城2樓10號舖

荔枝角店丨青山道676號W668地下6號舖

九龍灣店丨常悅道19號福康工業大廈地下1A號舖

電話：

觀塘店丨2327 9731

尖沙咀店丨 2242 3323

荔枝角店丨3996 8703

九龍灣店丨2522 0220

營業時間︰（星期一至五）09：30-18：30（星期六）09：30-15：30

*逢星期日及公眾假期休息。



找換店+外幣兌換推介【4】牛記找換有限公司

牛記找換店由1930年經營至今，已有92年歷史，是找換店界的老字號！牛記找換店會在每日早上8時半於官方更新現鈔匯率，方便即時查看。建議想在牛記找換店兌換外幣事先在網上預訂外幣，就可於門市獨立專櫃報上交易編號，不用排隊就可以輕鬆換外幣。

找換店+外幣兌換推介【4】牛記找換有限公司

地址：香港上環急庇利街1號長達大廈地下

電話：2850 5057

營業時間：（星期一至五）09：00-17：30（星期六）09：00-17：00

*逢星期日及公眾假期休息。



找換店+外幣兌換推介【5】恆生外幣提款機

除了找換店外，近年更陸續有銀行推出外幣兌換提款機，最適合一眾鍾意去旅行又懶得去找換店的旅行懶人！恆生銀行是香港首間推出外幣兌換提款機的銀行，全日24小時都可以使用提取外幣的服務，現時在全港共有48個地點設有恆生外幣兌換提款機，非常方便！

（圖片來源：恆生銀行）

恆生外幣兌換提款機分為2款（8種外幣及12種外幣），提供8種外幣兌換的恆生外幣提款機可以提取澳元、加元、歐羅、英鎊、日元、新台幣、泰銖及美元；提供而12種外幣兌換的恆生外幣提款機更多了瑞士法郎、新西蘭元、新加坡元及韓國圜。而且恆生外幣兌換提款機的匯率以恆生銀行的即時買賣匯率為準，通常比坊間找換店划算。

找換店+外幣兌換推介【5】恆生外幣提款機

地址：全港共48個地點（見上圖）

營業時間：24小時

*一般戶口提款卡的每日限制為2萬港元或等值；恒生優越或優進理財戶口提款卡用戶每天最高提款額為3萬港元或等值。



找換店+外幣兌換推介【6】匯豐外幣提款機

匯豐外幣兌換提款機在全港現時共有40個地點都可以搵到，同樣遍佈港九新界。與同系公司的恆生銀行一樣，匯豐外幣兌換提款機一樣以匯豐銀行即日即時匯率為準，比坊間找換店相對划算。

（資料圖片）

不過匯豐外幣兌換提款機現時只提供包括人民幣、日元、美元及歐元等4款外幣，想提取其他外幣兌換的朋友就需要選擇恆生外幣兌換提款機了。

找換店+外幣兌換推介【6】匯豐外幣提款機

地址：全港共40個地點（見上圖）

營業時間：24小時



找換店+外幣兌換推介【7】花旗外幣提款機

花旗銀行現時在全港7個地點設有花旗外幣兌換提款機，需要事先開設花旗銀行戶口方可使用。花旗外幣兌換提款機同樣以花旗銀行即日即時匯率為準，有需要的朋友可以事先查詢花旗銀行的即日匯率。

（圖片來源：花旗銀行）

花旗外幣兌換提款機提供澳元、歐元、日圓及美金4款外幣，如有需要提取人民幣則需要使用花旗銀行其他自動櫃員機。

找換店+外幣兌換推介【7】花旗外幣提款機

地址：全港共7個地點（見上圖）

營業時間：24小時

*一般戶口提款卡的每日限制為2萬港元或等值；花旗私人客戶業務或Citigold用戶每天最高提款額為4萬港元或等值。



找換店+外幣兌換推介【8】MOX Bank

MOX Bank是近年新開設的虛擬銀行之一，只需開通戶口就可以連結個人銀行戶口，除了可使用一般信用卡服務，亦可在APP內使用外幣買賣服務，匯率以銀行即日匯率為準，加上手續費仍比坊間找換店划算，是不少港人近來心水外幣兌換之選。

（圖片來源：MOX Bank）

以日前日元匯率為例，MOX Bank的匯率貼近日元近日最平匯率，手續費為外幣兌換總金額的0.15%。每兌換1萬日元，以近日匯率為準，手續費為港幣$12-16，非常划算。