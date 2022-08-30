香港都有海上鳥居？最近有市民前往離島郊遊，發現香港都有「海上鳥居」！有網民得知後表示「早知慳返啲機票錢」，更預言港人將蜂擁打卡，亦有網民笑指「你呢個唔係鳥居，係戇居呀！」，話題度爆燈！

香港驚現海上鳥居 ？網民預言港人將蜂擁打卡 笑稱：你呢個係戇居

將近3年無法前往日本自由行，港人們似乎難以壓抑遊日慾望，紛紛列舉出「偽日本景點」。除了天后廟道三號花園「日式庭園」以及荃灣西海盛路「千本鳥居」，最近有市民發現香港離島竟然隱藏了一個「海上鳥居」？

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（圖片來源：Facebook@Ringo Pang）

攝下相片的彭先生在社交媒體Facebook群組「香港風景攝影會」分享相片，並寫下「睇『海上鳥居』洗（使）乜去日本呀！香港都有啦」，引起不少網民留言稱「早知慳返啲機票錢」、「早知唔駛去日本喇！」

（圖片來源：JNTO）

有網民就將「鳥居」名稱混入港式風情，笑指「你呢個唔係鳥居，係戇居呀！」，又笑指要將這座「設施」聯想成「鳥居」，實在要用上不少聯想力，莫非大家想念日本的程度，已經出現幻覺？

網民愉快討論的同時，當然也少不了有人好奇究竟這座「海上鳥居」到底真身是在什麼、又位於哪個地方？有網民金睛火眼，一眼認出相中的「海上鳥居」是位於二澳碼頭的欄杆！每逢潮漲時，海水淹沒碼頭，就會出現僅露出欄杆的一幕，的確與「海上鳥居」有幾分相似。

有網民們更預言這張相片揚名後，不少人將會前往打卡。若果大家有計劃去打卡的小心思，務必注意個人安全，並留意潮漲時間，以免發生意外！