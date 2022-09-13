賞花好去處｜香港18區公園花卉展！中西庭園風主題+1:1機動恐龍

【賞花好去處】秋意漸近，大家又有新的假日打卡好去處可以去玩了！由即日起全港18區，共18個指定公園，展出一系列花卉，並換上多國風情特色主題，包括中西式庭園、日式水池、歐陸小屋等，現場更有1:1機動恐龍會進駐4個公園，即睇展出日期及地址啦！

全港18公園設多國特色主題！中西庭園花卉、歐陸小屋機動恐龍打卡

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（圖片來源：康樂及文化事務署）

康樂及文化事務署為慶祝香港特區成立25周年，推行「花悅滿城」計劃，於全港不同地方添置花卉及打卡點，讓市民在假日可以去遊玩兼打卡。由即日起至10月16日，計劃將會進入第3階段，全港18區共18個公園均會換上多國主題特色的裝潢，以及展出一系列花卉！

18個指定公園遍佈全港18區，包括鰂魚涌公園（一期）、九龍仔公園、佐敦谷公園、大埔海濱公園、香港公園等，每個公園都有專屬特色主題。如石湖墟賽馬會遊樂場以民族風帳篷及花海登場；沙田公園則化身成歐陸彩色小屋；淺水灣花園以東南亞度假風為主題等，大家可到喜愛的主題公園賞花和打卡，感受不同氣氛。

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除了18區特色公園外，是次康文署更會在4個地點輪流展出2隻1比1、由古生物學家監督、準確度及像真度均極高的機動恐龍，配上花圃及主題裝飾，別有一番風情！展出地點及日期如下：

【1】荃灣公園中央廣場：即日起至10月30日

【2】大埔東昌街康體大樓入口廣場：即日起至11月6日

【3】九龍公園廣場：11月7日至12月27日

【4】北角海濱花園草坪：11月11日至12月30日



（圖片來源：政府新聞網）

康樂及文化事務署「花悅滿城」計劃（第3階段）詳情

日期：即日起至10月16日

地點：鰂魚涌公園（一期）、九龍仔公園、青衣海濱公園、佐敦谷公園、淺水灣花園、大埔海濱公園、楊小坑錦簇花園、獅子山公園、元朗公園、香港公園、達東路花園、石湖墟賽馬會遊樂場、寶康公園、沙田公園、花墟公園、賽馬會德華公園、銅鑼灣花園、櫻桃街公園

官網：https://www.bat.gov.hk/zh-hk/GardenPlot



康樂及文化事務署「花悅滿城」計劃 1比1機動恐龍展出詳情

日期：即日起至12月30日（各個地點展出日期不一，詳情可參考上文）

地點：荃灣公園中央廣場、大埔東昌街康體大樓入口廣場、九龍公園廣場、北角海濱花園草坪

官網：https://www.news.gov.hk/chi/2022/09/20220909/20220909_111310_172.html

