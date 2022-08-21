西貢好去處｜隱世小村白臘灣彩色小屋打卡　陽光與海灘玩浮潛露營

疫情期間不能出國遊玩，小編帶你探索香港的後花園——西貢白臘灣。



白臘灣除了風景優美，還有形形式式的打卡位，包括彩色小屋，還能夠在沙灘上享受陽光浴，浮潛探索海底生物的樂趣，無論是一家大細，情侶還是朋友都適合到白臘灣行山，遊玩，是假日消閒之選，即刻帶你到白臘灣一日遊啦！

仿如置身於國外之旅！看看西貢白臘灣～👇👇👇

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白臘灣位於香港西貢，有香港後花園之稱，無論是一家大細，情侶還是朋友都適合到白臘灣行山，遊玩，是假日消閒之選，下面就會講下究竟要怎樣去白臘灣，白臘灣有什麼玩呢？

1. 白臘灣交通

由西貢碼頭出發

方法一：由西貢碼頭乘坐94或96R號巴士往黃石碼頭方向，到北潭涌萬宜水庫禁區閘口，乘搭的士入白臘村。

方法二：由西貢碼頭乘坐94或96R號巴士往黃石碼頭方向，到北潭涌萬宜水庫禁區後，沿萬宜水庫西壩，步行約70分鐘，看到往白臘灣指示牌後繼續沿指示步行多20分鐘左右便到達白臘灣，一共需時約2小時。

方法三：由西貢碼頭乘搭快船前往，大約45分鐘可到達，但船費由船主定價，沒有特定收費。

2. 白臘灣景點推薦

除了沙灘之外，白臘灣還有很多不同的遊玩觀光景點。

A. 白臘村彩色小屋

來到白臘村彩色小屋，彷彿置身於外國，充滿異國風情，最適合情侶、朋友、一家大細到此打卡！提提你，這裡鄰近民居，要注意聲量和保持地方清潔，以免騷擾到當地居民啦～

B. 白臘灣沙灘

白臘灣沙灘的水質清澈見底，在這個陽光明媚的假日，與親朋好友一齊去白臘灣沙灘感受陽光浴啦！提提你，沙灘沒有救生員當值，如果要玩水上活動，要注意安全呀～

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C. 水上活動（浮潛）

白臘灣水質清澈，浮潛此類水上活動是最適合不過了，海底裡面有機會會有各式各樣的海洋生物一眼飽覽。提提你，如果要體驗浮潛，要由專業人士在旁引導才可以確保安全哦～

D. 白臘營地

白臘營地是設有政府認可的營地，營地中大概只有10個營位提供，附近設有燒烤爐、檯、櫈，亦有旱廁，適合情侶、朋友或家庭樂。提提你，營地附近一帶沒有水源，大家記得要自備足夠水資源到場內呀～

遊玩小貼士：

如你決定要以步行到達白臘灣，步行過程中要注意木棉路山路崎嶇，切勿走近崖邊，免生意外。

白臘灣電訊信號不穩定，建議各位遊客預先通知親屬你的準確地理位置，有需要可預先在市區call折返的士。



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