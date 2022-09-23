沙頭角超靚豪華Glamping營地！日系小山屋露營 觀星睇日出+BBQ

【Glamping香港推介】秋天將至，又是去露營Glamping的季節！提到Glamping，沙頭角就有一個超靚豪華露營營地，設有人氣日系小山屋帳篷，可以打卡之餘，設備齊全，附近更有不少行山路線可以遊覽，更可以欣賞日落、觀星等，大家想去露營記得留意。

沙頭角超靚豪華Glamping營地設備齊全！日系小山屋露營+帳篷觀星

位於沙頭角的Autocamper紅花嶺是Ogawa香港正式授權的營地，Ogawa小山屋帳以日系風格作為設計主題，讓人於郊外尤如住進山中小屋，裝潢豪華精美，可謂是別具一格的山系營地，白天可以於大片綠草地上放鬆玩樂，晚上則可以伴著溫馨露營燈及星光入睡，非常浪漫又寫意。

（圖片來源：kkday）

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雖然現時天氣尚未轉涼，不過營內設有小型冷氣，同時提供天幕、露營燈、露營床、被鋪、露營枱櫈、煮食爐具或BBQ爐（可以二選一）、筷子餐具、調味料、冰箱、行動電源 （尿袋）等，同場更設有乾淨的衞浴設施，設備十分齊全。

營地位置被各大牛樟樹包圍，於紅花嶺山頂上遠眺沙頭角海，欣賞日出及日落等迷人美景，十分寫意，熱愛行山人士更加可遊覽附近不同景點，包括鹿頸、新娘潭等，更有不同行山路線，現時每晚為$2,500/2人，即平均每人$1,250，就可以盡享大自然風光，大家不要錯過。

Autocamper紅花嶺 + Ogawa Type52R人氣小山屋 詳情

地址： 香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號Autocamper紅花嶺 - 景盛農莊

入住時間：15:00 - 翌日12:00

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/128637

價錢：*$2,500/2人（9-10月）

*加位每位$500。

*費用已包括租用場地。

