大埔9米高樹屋農莊人均$120起！必玩高空飛索/竹筏渡河/觀星露營

【樹屋田莊】大埔農莊樹屋田莊人均$120起‌！假日想回歸大自然，除了郊遊，可以選擇原生態農莊，大埔林村就有一間帶有樹屋的農莊，更可參與歷奇活動，包括繩網、飛索、橫水渡等。

【樹屋田莊】大埔農莊人均$120起 必玩高空飛索/竹筏渡河/觀星露營

樹屋田莊位於大埔林村，於1992年成立，至今有近30年歷史。樹屋田莊面積約10萬平方呎，最大特色是9米高的大樹上搭建了一間小木屋，可以利用繩索攀爬的方式登上木屋，吸引不少人前來挑戰身手！

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至於樹屋田莊價錢方面，設全日票收費$140，由上午10點暢玩至下午5點；半日票$120，樹屋田莊遊玩時間由上午10點至下午1點或下午2點至下午5點。樹屋田莊入園門票已包含園內部分遊樂設施、彈床、田園Bingo遊戲、參觀小動物及乘坐竹筏橫渡池塘等項目。

此外，樹屋田莊還有一系列的收費歷奇活動，包括繩網挑戰（$80）、泰山飛索（$40）、樹屋歷奇（$50）、馬騮上樹（$50）、園林攀登（$60）等，適合想探險的大小朋友！

除了樹屋田莊刺激的歷奇活動，樹屋田莊內設有原野烹飪、創意木作坊、野外廚房、石磨豆腐花、紮染等工作坊，動靜皆宜，適合不同人士參加！

樹屋田莊園內另設有3個等級的草原露營項目，包括入門級、享受級、發燒級。入門級適合新手家庭，包租用營帳、天幕、睡袋及煮食用品等（$620/位，3位起）；享受級適合想輕鬆露營的「裝備控」（$150/位，2位起）；而發燒級則適合較有經驗者，可以遠眺大帽山及大刀屻風景，夜觀星空（$120/位，2位或以上）。有興趣體驗的朋友記得提前致電預訂！

樹屋田莊 詳情

地址：大埔林村新塘下村26A2

電話：2658 2618（WhatsApp：9311 9284）

營業時間：星期一至日09:00-17:00

價錢：全日票$140（10:00-17:00）；半日票$120（10:00-13:00、14:00-17:00）

交通方式：可在太和地鐵站A出口出站，前往太和廣場樓下巴士總站，乘搭小巴25K或巴士64K，於新塘站下車。

