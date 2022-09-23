【香港入境0+3】港人旅遊熱點日本、台灣、泰國等陸續放寬入境政策，香港政府今日（23日）宣布久候多時的回港檢疫措施安排，包括由「3+4」改為「0+3」，不需入住隔離酒店，並取消上機前核酸檢測要求，改為提供24小時前快測證明等。

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香港入境0+3｜政府宣布抵港檢疫改為0+3 免住隔離酒店 下周一生效

特首李家超今日（23日）下午舉行記者會，公布最新抵港入境檢疫措施。其中，不少港人最關心的想必是回港後免酒店隔離的檢疫安排。

（資料圖片）

政府宣布最新抵港入境檢疫措施，由9月26日起開始實施。最新抵港入境檢疫措施將由現時的「3+4」改為「0+3」，即入境後無需入住隔離酒店，可以自行於家居或自選酒店檢疫3天，檢測呈陰性就可以「出關」上班或上學，比早前傳出的「0+7」更為寬鬆！

另外將會取消上機前核酸檢測要求，只需出示24小時快速測試陰性結果即可。抵港後需於機場進行核酸檢測，完成後不需要等候結果即可離開。離開機場時，可以自行選乘任何公共交通工具。

抵港人士取得核酸檢測陰性結果後，將獲發「黃碼」三天，期間可以外出但不能進行進入食肆及酒吧等。抵港後第2天及第4天亦需要進行核酸檢測，如第3天獲檢測陰性結果，將會轉為「藍碼」，代表不能進入有主動核查的表列處所，可進入食肆及酒吧等。另外，將取消未完成接種疫苗香港居民不能上機的限制。

目前所有海外抵港旅客都須按照「3+4」要求，包括3天酒店隔離及4天家居檢疫，期間可以外出但會獲發「黃碼」，代表不能出入高風險場所及禁止在餐廳堂食。