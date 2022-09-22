日本入境丨日本宣布10月中恢復自由行！免簽證及取消入境人數限制

日本入境將恢復自由行！日本首相岸田文雄今日（22日）出席美國日本食品活動時，向記者表示將於10月中正式恢復免簽證自由行、取消入境人數上限等，日本自由行重啟在即！

日本入境恢復自由行！免簽證+取消入境人數限制

日本首相岸田文雄今日（22日）出席美國日本食品活動時，向記者表示，旅客無需提交新冠肺炎陰性證明書後，將於10月中再放寬日本入境政策。期後，首相再於香港時間晚上10時左右，再度宣布由10月11日起正式放寬日本入境限制、國際旅遊的日期及安排，日本自由行重啟之日即將到來！

（圖片來源：Unsplash/jezael-melgoza）

【2022年9月2日晚上10時47分更新】

綜合日媒報道，現正訪美的日本首相岸田文雄今日（22日）香港時間旳上10時左右，於記者會中再次公布有關日本入境的最新安排，由10月11起，日本入境正式宣布恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制，放寬日本入境措施，而且旅客也已經不需要再持陰性檢測結果就可入境到日本自由行！

（圖片來源：Unsplash/jezael-melgoza）

各位日本迷即將可以再次到日本自由行，在出發之前，不妨留意日圓最新匯率，以最抵價遊日！同時，不少本地航空公司都重新推出前往日本熱門旅遊勝地的來回機票，以大阪為例，有航空公司推出來回機票連稅只需$2,751起，非常抵玩！

（圖片來源：Unsplash/louie-martinez）

想立即出發到日本自由行的朋友，亦可以先了解現時日本入境旅遊的3大方式，同樣可以自訂行程，外地旅客可在沒有隨行導遊帶領的情況下自由活動，一人成團！

詳情可按下面連結了解：

要入境日本，在沒有隨行導遊帶領的情況下自由活動，旅客必須符合一系列條件，包括申請旅遊簽證，要經旅行社網上申請，並委託旅遊從業員作為擔保人、透過旅遊從業員安排及預訂機票及住宿。旅遊從業員須在銷售時向旅客詳細說明日本防疫政策，並獲得同意，旅客必須持有聯絡方式，保證旅客出現不適以及檢測陽性時，能立即作出反應。詳情可前往日本觀光廳網站了解。

相關連結：https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html



（圖片來源：日本觀光廳）

日本出入境最新安排

日期：2022年10月11日起推行

內容：恢復免簽證自由行、取消入境人數限制、放寬出入境措施、旅客不需要再持陰性檢測結果

