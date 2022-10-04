東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，向來都深受遊日旅客的歡迎，在日本暫停自由行的期間，東京迪士尼樂園推出共3大全新夢幻園區及設施，包括美女與野獸主題粉色城堡、全新機動遊戲等，還有4大期間限定節慶活動，可以去過節暢玩！

東京迪士尼3大全新夢幻園區+設施 粉色城堡/碰碰車 附4大節慶活動

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（圖片來源：東京迪士尼樂園）

東京迪士尼樂園於2020年9月28日，正式推出2大全新夢幻園區以及1項全新重點設施，不過當時正值疫情高峰期，大家未能親身前往。不過最近日本宣布10月中起，重啟日本自由行，大家可以即刻動身去東京迪士尼樂園，共3大全新園區及設施遊玩了！

2大夢幻新園區+1項全新角色見面設施！

東京迪士尼樂園在2020年9月推出2大全新夢幻園區，包括以《美女與野獸》為主題的「新幻想世界（New Fantasyland）」，以及「明日世界（Tomorrow Land）」內以大英雄聯盟（Baymax）為主題的全新機動遊戲區域。

前者不但有全新的商店及餐廳，更有以粉色為主色調的城堡，打造出《美女與野獸》的世界和氣息，少女心滿滿又浪漫，邊用餐邊打卡亦是不錯的選擇！而後者則有全新機動遊戲「Baymax Happy Ride」，可以與醫神（Bayman）比併車技！

除此之外，在「卡通城（Toontown）」內更有全新設施「Minnie's Style Studio」，可以在米妮的時尚設計工作室內，與米妮見面及拍照，米妮亦會不定時換上全新打扮登場，喜愛米妮的粉絲不容錯過！

4大節慶期間限定活動！萬聖節玩到正月過年

除了上述多個全新設施，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋會在2022年及2023年年初，一口氣推出4大節慶活動，由萬聖節起，聖誕節、正月新年及40週年活動都有，全新活動於東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋都玩到，充滿節日氣氛！

東京迪士尼節日活動【1】萬聖節活動「ディズニー・ハロウィーン（Disney Halloween）」

由即日起至10月31日，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋會舉辦2022年萬聖節活動「ディズニー・ハロウィーン（Disney Halloween）」，活動期間大家可以萬聖節打扮入園遊玩，感受氣氛！

2個樂園分別都會推出全新萬聖節主題巡遊、餐點、舞台表演、限定商品等，當中最值得一玩的，必屬全新遊玩設施「ホリデーナイトメアー（Holiday Nightmare）」，大家將在一幢住滿999隻鬼魂的哥德式大宅中，奮力逃避鬼魂追捕，避免成為第1,000隻鬼魂！

東京迪士尼節日活動【1】萬聖節活動「ディズニー・ハロウィーン（Disney Halloween）」

地點：東京迪士尼樂園／東京迪士尼海洋

日期：即日起至10月31日



東京迪士尼節日活動【2】聖誕節活動「ディズニー・クリスマス（Disney Christmas）」

2個樂園將在11月8日起至12月25日期間，舉行大型聖誕節活動「ディズニー・クリスマス（Disney Christmas）」，屆時園內會佈滿聖誕主題裝飾以及燈飾，亦會有絕美點燈環節、主題餐點、聖誕巡遊、聖誕限定商品、聖誕煙花匯演等。

想更有聖誕氣氛，可留意東京迪士尼樂園內高15米的大型聖誕樹，正門還有換上聖誕帽打扮的米奇花壇及聖誕妖精「Li'l RingRing」的身影，可愛又浪漫！

東京迪士尼節日活動【2】聖誕節活動「ディズニー・クリスマス（Disney Christmas）」

地點：東京迪士尼樂園／東京迪士尼海洋

日期：11月8日至12月25日



東京迪士尼節日活動【3】新年活動「東京ディズニーリゾートのお正月（Tokyo Disney Resort's New Year）」

2023年東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的第1彈活動，為正月新年節慶活動「東京ディズニーリゾートのお正月（Tokyo Disney Resort's New Year）」，由2023年1月1日起至1月16日期間舉行。

活動期間內，一眾迪士尼角色將會換上傳統日式和服在樂園內等待和大家見面，園內更會米奇及米妮主題的日本傳統迎神裝飾物「門松」，以及推出一系列新年限定餐點及商品，可以渡過一個不同的新年！

東京迪士尼節日活動【3】新年活動「東京ディズニーリゾートのお正月（Tokyo Disney Resort's New Year）」

地點：東京迪士尼樂園／東京迪士尼海洋

日期：2023年1月1日至1月16日



東京迪士尼節日活動【4】40周年大型慶典「Dream-Go-Round」

2023年東京迪士尼度假園區將會迎來40周年，由2023年4月15日至2024年3月31日，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋將會舉行40周年大型慶典「Dream-Go-Round」，與一眾迪士尼粉絲共慶大日子！

（圖片來源：東京迪士尼樂園）

目前官網只公布了全新的巡遊表演「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー（Disney Harmony In Color）」，巡遊中將會有多個迪士尼電影角色首次登場，包括《優獸大都會》、《海洋奇緣》、《無敵破壞王》、《玩轉極樂園》等，粉絲必不可錯過！

（圖片來源：東京迪士尼樂園）

除了全新巡遊表演，官網中亦可見，40周年慶典期間，園內將會換上全新裝飾、亦會有一系列40周年商品、餐點、酒店主題房間套票等，有興趣的朋友可留意官網的最新消息。

如果想買定東京迪士尼嘅門票，可以去Klook或者 KKday 買定電子門票，到時就唔駛排隊，一嘟手機上面嘅QR Code就可以入場！

東京迪士尼節日活動【4】40周年大型慶典「Dream-Go-Round」

地點：東京迪士尼樂園／東京迪士尼海洋

日期：2023年4月15日至2024年3月31日

