【天際100】天際100觀景台最新優惠，觀景台門票買一送一，人均$50有找，就可以踏進天際100觀景台，於393米高空上360度俯瞰維港景致或璀璨夜景。要留意，天際100觀景台最新優惠限量發售，即留意優惠詳情！

香港天際100觀景台門票優惠買一送一！$50有找登頂俯瞰維港景致

遊客在位於香港最高的環球貿易廣場100樓內的天際100（Sky100）內，可以於393米高空上360度俯瞰維港景致或璀璨夜景。場內面積相當大，近年天際100更新添「5G科技館」區域，遊客可以同步玩到一系列電子網絡產品，是假期好去處的好選擇之一！

天際100以往門票優惠平極都要逾百元。在防疫措施鬆綁之際，天際100今次與KKday合作，推出門票優惠買一送一，人均$49.5（原價$99）就可以登頂俯瞰維港景致。門票優惠買一送一將於10月10日下午6時起至10月12日期間發售，使用日期為10月11日至10月31日，入場門票兌換方法簡單，列印紙本憑證至天際100香港觀景台票務大堂換領即可。

香港天際100觀景台門票優惠

開賣日期：10月10日下午6時起，至10月12日

使用日期：10月11日至10月31日

購票網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/5896

