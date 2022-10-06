【ARTE M香港】韓國ARTE MUSEUM宣布2024年初進駐香港，正式登陸之前，先在北角開設特別展館ARTE M，於4大展區內率先展示6大作品，完美還原韓國本館的光影藝術沉浸式體驗，是港人們今個秋冬必去的打卡聖地！

Arte M光影博物館香港開幕 韓國最大沉浸式展覽 率先睇展區+門票

韓國沉浸式光影藝術博物館ARTE MUSEUM，在韓國濟州、麗水及江陵設館後大獲好評，最近更正式宣布衝出韓國，於世界各地開設分館。海外首站落戶香港11 SKIES，佔地面積近30,000呎，預計2024年開幕。在正式開幕之前，更率先於北角開設特別展館「ARTE M」，讓市民預先觀賞部份展區。

江陵 Arte Museum（示意圖）（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

ARTE MUSEUM於北角設立特別展館「ARTE M」，室內面積有9,149呎，館內分為4大區域，展出共6大作品：

北角ARTE M展品【1】《叢林：熱帶》

北角ARTE M展品【2】《叢林：瑩光》

《叢林：熱帶》及《叢林：瑩光》兩大作品，是ARTE MUSEUM於2022年推出的最新作品，設計靈感脫胎於濟州展出的《叢林》。《叢林：熱帶》展示色彩繽紛的叢林景貌，動物們在叢林穿梭，不斷變換自身顏色，與絢麗的叢林融為一體。《叢林：瑩光》則掀開叢林在夜幕降臨後的神秘面紗，動物們散發著閃爍的光芒，相當唯美。

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北角ARTE M展品【3】《繁花：油菜花》

北角ARTE M展品【4】《繁花：山茶花》

ARTE M展館內更將於同一展區內，交替展示韓國ARTE MUSEUM頗具標誌性的作品《繁花：山茶花》，以及濟州限定作品《繁花：油菜花》，呈現花朵盛開的景貌，以及生長的週期。

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北角ARTE M展品【5】《沙灘：極光》

不能錯過濟州、麗水分館內共同展出的作品《沙灘：極光》！透過光影及聲音，營造出潮起潮落的氛圍，配上極光效果，猶如身處北歐一樣，可以過過「旅遊癮」。

北角ARTE M展品【6】《海浪》

館內亦有韓國ARTE MUSEUM成名作《海浪》，在牆壁上展現出波濤洶湧，站在展品前彷彿能感受到即將被吞噬一切的氣勢。

ARTE MUSEUM的票價標準為成人平日$128，週末及公眾假期$148。營業時間為上午11點至晚上7點，詳情可於官方網站查詢。

ARTE MUSEUM「ARTE M」詳情

展區：4個

地址：K11 HACC, 2F, K11 ATELIER KING’S ROAD

面積：9,149 呎

開幕日期：10月7日

營業時間：上午11點至晚上7點

門票價錢：成人平日$128，週末及公眾假期$148

官方網站：https://artem-hk.artemuseum.com/



位於北角的ARTE MUSEUM臨時展「ARTE M」預計將會維持1年3個月，之後將正式登陸11 SKIES 設立永久展館「ARTE MUSEUM」，佔地約28,040平方呎。屆時相信將會有更豐富的沉浸式光影展覽元素，給予港人更類似韓國本館的沉浸式體驗！