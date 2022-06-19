東京旅行｜澀谷5大人氣下午茶！水果芭菲/圓頂蛋糕/圖書館打卡

提到東京澀谷，不得不提的是樹立在澀谷站前的八公像，還有世界級景點的大十字路口，但是隨著近年的疫情發展，加上涉谷大型百貨設施也開始陸續翻新建築，澀谷的景觀已經開始了大幅度的改變。



雖然如此，澀谷還是有許多值得一訪的店家喔！這次要推薦的是2022年度版澀谷的必去下午茶，有機會再訪澀谷的時候，可以考慮排入行程中喔！

1. 果実園リーベル

+ 6

一直都是熱門蛋糕店的「果実園リーベル（果實園Libre）」，特色就是店內的新鮮水果都是市場直送，澀谷店限定的水果聖代與鬆餅是店內最受歡迎的兩樣商品，另外，還有許多融合了水果的意式料理喔！

最近圓頂蛋糕（ズコットケーキ）人氣直線上升，源自意大利傳統甜點zuccotto的圓頂蛋糕，因形似紅衣主教的無邊圓帽而得名，半圓形的酒香蛋糕內有滿滿的鮮奶油及冰淇淋，並加入多種糖醃果仁，果實園的圓頂蛋糕內是在海綿蛋糕上放上許多生奶油，以及各式季節水果堆疊半圓球形，再鋪上海綿蛋糕，最後加上水果裝飾，切片後的蛋糕切面整面都是色彩繽紛的水果與鮮奶油，視覺效果漂亮也相當上相，是不是該到果實園Libre一趟了呢？

果実園リーベル 渋谷ヒカリエ店

■ 營業時間：11:00〜23:00（L.O.22:00）

■ 地址：東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ 6F

■ 交通方式：JR山手線渋谷站 徒步約1分



2. 森の図書室

+ 6

如果有間咖啡店，還能夠邊吃下午茶又能看書，店員還會每天推薦一本好書，距離熱鬧的涉谷車站稍微有點距離的「森の図書室（森之圖書室）」，是許多愛看書的人的秘密基地呢！

店家位在複合式大樓8樓，打開店裡的大門就會看到藏書相當豐富的店家，據說藏書高達一萬本，店裡也並沒有規定客人要安靜地閱讀，而是能夠自由交流、推薦喜歡的書，最特別的是，店家會將書內提到的餐點化為現實，可以邊看書邊享用書內提到的餐點，是不是很特別的沉浸式體驗呢？

成為店家會員的話，會拿到一張門禁卡，還能在店內的書架上擺上自己喜歡的書喔！店內營業時間最晚到晚上10點45分，即使是上班族在下班後也到店裡邊小酌邊看書喔。

森の図書室

■ 營業時間：9:00 – 22:45

■ 地址：東京都渋谷区宇田川町23-3 渋谷第一勧銀共同ビル8F

■ 交通方式：JR山手線渋谷站 徒步約1分



3. Merengue

+ 4

「Merengue」販售的是日本人相當喜愛的夏威夷餐點，店內風格也布置得充滿夏威夷風情，還提供使用夏威夷的咖啡豆的手沖咖啡，只要到了Merengue就像是在夏威夷度假一般，是個相當讓人放鬆的店家。

Merengue出名的是特別鬆軟的夏威夷鬆餅，而涉谷店限定的布蕾口味夏威夷鬆餅據說放入嘴中就會融化，焦糖焦香的苦味與柔軟的鬆餅牛奶香甜味在嘴中交融，好吃得讓人覺得有幸福感呢！雖然是夏威夷鬆餅是點心，但份量也不馬虎，即使一個人只點一份也會飽喔！

Merengue（メレンゲ）渋谷店

■ 營業時間：10：00～22：30（L.O.21:30）

■ 地址：東京都渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷 1F

■ 交通方式：JR渋谷駅新南口 徒步約1分



4. MERCER bis

+ 2

在澀谷甫一開店就造成連續多日排隊紀錄的「MERCER bis」，店內主打的戚風蛋糕看似簡樸，但口感據說相當讓人難以忘懷呢！一定由甜點師每天早上手作的戚風蛋糕，以米做成的粉混合蛋白製成的蛋糕體，口感既鬆軟又帶點黏性，外層像是絲絹一樣的生奶油，甜度更是不膩口，淋上帶著苦味的焦糖再撒上杏仁片，絕妙的苦甜平衡與多層次的口感讓人怎樣都吃不膩！

澀谷MARK CITY FOODSHOW（渋谷マークシティ） 有限定販售的迷你生焦糖戚風蛋糕一人份，但僅供外帶，如果想在店內享用的話，可以到附近的惠比壽店喔。

MERCER bis Ebisu

■ 營業時間：12：00～18：00

■ 地址：東京都渋谷区恵比寿1-26-17 阿部ビル

■ 交通方式：JR渋谷駅東口 徒步約7分



5. 人間関係 cafe de copain

+ 4

自1979年開業的「人間関係 cafe de copain（人際關係 cafe de copain）」，從早上到晚上都有著絡繹不絕的人潮，在澀谷已經開業超過40年，但還是相當受年輕人的歡迎，到底有什麼特別之處呢？

位在西班牙坂的店面，販售的品項相當的多元，三文治、意大利麵、沙律等輕食類、甜點與酒類也都有販售，而店內最受歡迎的品項是自開店以來就有販售的英式鬆餅，而且英式鬆餅還會每月更換口味，價格也都相當實惠，配上店裡愜意放鬆、特有人情味的氛圍，讓「人間関係 cafe de copain」不分年齡層都相當喜愛，許多日本網友都表示有空就會去店裡喝咖啡吃英式鬆餅呢！

人間関係 cafe de copain

■ 營業時間：9:00～23:15（餐點LO22:45，飲品L.O22:45）

■ 地址：東京都渋谷区宇田川町16-12

■ 交通方式：JR渋谷駅八公口 徒步約5分



有沒有看到有興趣的店家了呢？文內提到的都是日本人相當喜愛的下午茶店家，如果說到了澀谷還沒決定行程中要吃什麼的話，不妨先將介紹的店家排入行程中吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】