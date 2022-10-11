入境日本必用MySOS App教學全攻略！步驟、準備文件、疫苗證明

MySOS教學一文睇！日本於10月11日正式恢復自由行，港人完成指定條件即可免檢測、免隔離入境。在入境日本前，旅客需要預先下載「MySOS」手機應用程式，登記ＭySOS就可以經快速通道入境，完成即睇ＭySOS申請攻略。內文會指出MySOS日本入境App登記步驟、ＭySOS準備文件及ＭySOS申請結果藍色、黃色都有分別。

MySOS教學｜日本入境必睇！登記步驟、準備文件、疫苗證明

MySOS教學【1】安裝MySOS手機應用程式

入境日本前，旅客可以前往日本政府MySOS網站掃瞄指定QR Code，或於手機下載應用程式，提前完成部分檢疫手續，包括提交疫苗接種證明或陰性檢測證明，就可以用快速通道入境日本。

完成整個過程大約需時10至15分鐘，需要填寫資料頗多，建議大家要預留時間提早完成。

MySOS網站：https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/zh-cn/

MySOS教學【2】MySOS註冊時間及準備文件

【2.1】MySOS註冊時間

旅客需要在預計入境日期前2星期內註冊，並在乘搭的航班抵達日本6小時前完成申請過程，才可以在入境日本時使用快速通道。

【2.2】MySOS準備文件

1. 護照

2. 疫苗接種證明 / 「72小時PCR陰性檢測證明」

3. 聯絡電話或電郵地址

4. 航班資料

5. 日本居留地址

MySOS教學【3】MySOS登入設定

步驟一：閱讀服務使用條款及個人私隱等條款，如無問題就記得拉至最底，按「同意」。

步驟二：選擇國家及地區，並確認使用目的。

（MySOS應用程式截圖）

步驟三：確認3個「致所有進入日本的人」訊息。

步驟四：閱讀「Health Monitoring Center for Overseas Privacy Policy」，如無問題可以拉至最底，按「同意」。

（MySOS應用程式截圖）

MySOS教學【4】MySOS帳戶登記

【4.1】步驟一：按指示輸入護照上的個人資料。

1. 護照號碼

2. 再輸入一次護照號碼

3. 出生日期

4. 再輸入一次出生日期

5. 姓氏（例：WONG）

6. 給定的名稱（例：SIU MING）

（MySOS應用程式截圖）

【4.2】步驟二：輸入同伴資料

輸入完自己的護照資料後，系統會請你再確認一次資料是否正確。之後，畫面會再彈出「同伴的確認」訊息，如有12歲以下兒童同行，並無法使用手機應用程式，可以按「是」由同行者代為填寫資料，並重複以上步驟；如不需要協助同行人士完成登記，可以按「否」。

（MySOS應用程式截圖）

【4.3】步驟三：確定使用快速通道

之後畫面會出現「你可以使用這個應用程序，在進入日本之前進行一些檢疫程序（快速通道）。你想使用這個功能嗎？」選項，點選「是」。

（MySOS應用程式截圖）

MySOS教學【5】MySOS檢疫手續

步驟一：完成登記後，畫面右上方會顯示「紅色」或「RED」，此時可以點選「Pre-registration for Quarantine Procedures」，然後會進入厚生勞動省「檢疫手續事前註冊」網頁，並需要完成填寫4個部分的資料。

（MySOS應用程式截圖）

【5.1】步驟一：上傳護照副本

記得要上傳護照中有照片的一頁，建議將智能手機以橫向方式拍攝，並確認照片上可以清楚顯示所有資料（包括下方的符號），以及避免有手指遮擋或反光位置。照片格式僅限JPG、PNG或PDF，尺寸不大於5MB。

上傳護照照片後可以返回首頁等待審批，過程需時大約5分鐘。

（MySOS應用程式截圖）

如果護照成功上傳，就會收到通知，然後可以點選護照並確認資料是否正確。

（MySOS應用程式截圖）

如顯示「無法正確讀取圖像，請重新拍照並註冊。」代表護照照片有不清晰的地方，需要重新拍照及上傳。

【5.2】步驟二：填寫提問表

完成護照審批後，就會開放下方的提問表。提問表共有5頁，需要填寫的資料包括航班資料、入境者資料、居住地點等。

1. 抵達日本的日期

2. 航空公司名稱、航班編號

3. 航班座位號碼，選擇是否「乘務員」（即空中服務員）

4. 入境者姓名、國籍、性別出生日期

5. 輸入抵達日本後的住宿地點

6. 離開日本的日期及航班

7. 選擇過去14日曾停留的地方

8. 填寫身體狀況資訊及聯絡資料（電郵或電話號碼）

+ 7

完成提問表後，需要確認輸入的回答無誤，如資料有遺漏，需要補充的部分會變成橙色。

（MySOS應用程式截圖）

點選「回答完畢」完成問卷。回到首頁就會出現一個QR Code。留意，此時的註冊狀態仍為「紅色」。QR Code下方會顯示註冊受理時間，記得要在限時內完成申請！

（MySOS應用程式截圖）

【5.3】步驟三：上載疫苗接種證明

1. 你有沒有疫苗接種證明？

如沒有，返回首頁填寫「72小時以內的檢測結果證明書」。

2. 如有，確認證明書有日文或英文版本。

如於香港接種新冠肺炎疫苗，針卡上有中文及英文記載，可點選「是」。

3. 接種疫苗的名稱、生產廠家

如已打齊3針，需要逐一填寫每針注射的疫苗名稱。如注射「復必泰」，選「COMIRNATY/Pfizer」；惟系統暫時未有列出「科興」，請選擇「其他」。

4. 上載疫苗接種證明

除了接種疫苗時派發的針卡，亦可於政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統（https://enq.evt.gov.hk/evt/web/vacchistory.jsp?lang=zh-HK），下載電子針卡。下載後可以截圖方式儲存照片，然後上傳至系統。

上載疫苗接種證明。（MySOS應用程式截圖）

5. （如未完成接種疫苗）提交72小時以內的檢測結果證明書

如未完成接種3劑疫苗，需要提交「出國前72小時以內的檢測結果證明書」，填寫採樣日期、時間、檢測類型等等。

（teachme.jp）

MySOS教學【6】MySOS申請結果

完成以上步驟後，系統會開始進行審批過程，成功註冊後，畫面會轉為藍色。

成功註冊後，畫面會轉為藍色。（MySOS應用程式截圖）

如沒有提交接種疫苗證明，在出國前72小時內的檢測證明書確認完成前，畫面為黃色；如申請內容不完整，畫面會是紅色，這時就需要重新註冊了！

抵達日本時，請向檢疫官出示MySOS頁面，即可完成填寫提問表及提交疫苗接種證明的手續！