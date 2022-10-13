WAmazing 4G日本SIM卡免費領取簡單教學！15日免費任用500MB流量

WAmazing SIM卡免費領取教學！只要完成幾個簡單步驟完成申請，之後就可以在日本超過20個機場專用機器取卡，非常方便，而這張日本SIM卡是4G 500MB，還可以在15日內任用。去日本自由行想要窮遊或以備不時之需，就記得看看WAmazing SIM卡教學！

WAmazing SIM卡免費領取教學！4G上網15日任用 日本22個機場都有

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（圖片來源：unsplash@David Edelstein）

WAmazing跟隨日本通關的步伐，推出免費送WAmazing SIM卡活動！要跟指示下載WAmazing App及申請步驟，就可以免費領取WAmazing 15日500MB流量數據4G SIM卡，申請之後可以於日本逾20個機場專用機器取得WAmazing SIM卡！想知詳細WAmazing SIM卡申請方法，可留意以下步驟：

WAmazing SIM卡申請步驟【1】



於手機下載WAmazing APP，開啟APP後按「領取免費SIM卡」

WAmazing SIM卡申請步驟【2】



按入連結後，WAmazing APP會顯示「註冊或登錄」連結，按入連結後會彈出多個註冊及登入選項，只需選擇自己方便的帳戶，系統會自動連結帳號，過程3分鐘內即可完成。

WAmazing SIM卡申請步驟【3】

登陸成功後，再按「申請免費SIM卡」，可見WAmazing SIM卡相關注意事項，要注意註冊帳號之後，需要經過4小時方可申請WAmazing SIM卡，不過記者嘗試註冊後即時申請WAmazing SIM卡，亦同樣可取得領取QR code，假如大家到埗前忘記預先註冊，抵達日本時亦不妨一試。

WAmazing SIM卡申請步驟【4】

承上圖WAmazing SIM卡注意事項，按「明白」之後會出現選擇取WAmazing SIM卡機場選項，可選擇適合自己目的地機場位置取卡，選擇時記得要注意最快取貨日，避免到埗後失算；之後再根據幾個簡單指示後，即可取得領取QR Code，最後只要於所選擇的日本機場，尋找專用機器掃描QR Code取卡即可。

WAmazing SIM卡申請步驟【5】查詢機場專用機器位置

如果想查詢WAmazing SIM卡專用機器位置，可於首頁重按「領取免費SIM卡」，進入頁面後再拉「SIM卡領取地方一覽表」，而選擇相關機場，即可根據地圖位置前往領取WAmazing SIM卡，不過大家要留意，目前羽田機場暫停取WAmazing SIM卡，最新情況需要於WAmazing APP確認。



如果行程有變，同樣可於相關頁面選取「修改SIM卡申請資料」，更改申請資料，相當方便！

如果旅途中WAmazing SIM卡 500MB數據全部用完，用戶亦可於WAmazing SIM卡 APP中購買流量，可根據需要，選擇500MB、1GB及1.5GB流量購買，相當方便。

除了免費派WAmazing SIM卡活動，同時亦有住宿預約、日本各類旅遊資訊、外國人可用的各類周遊券、各式私人鐵路車票服務、行程體驗等等活動，去旅行想計劃行程的話不妨到官網留意最新資訊！

WAmazing SIM卡申請詳情



活動日期：由即日起

相關網站：https://hk.wamazing.com/

*免費SIM卡數量有限，送完即止，相關詳情及細則以官方網站為準。

