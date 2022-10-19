紅葉季必搶！香港航空有大阪來回機票放位開售，$2,223起就可以買到大阪來回機票，時間超靚，早機去晚機返，兼包20公斤行李，想趁2022年期間去一次旅行，返家鄉賞紅葉？不妨考慮一下！

紅葉季必搶 香港航空大阪來回機票$2223起 早機去晚機返+20KG行李

記者登入香港航空官方網站查詢機票，發現即日起至12月21日機票有優惠，最遲12月21日前回程。大阪來回機票最平$2,103起（連稅$2,585起），連20KG行李重量則$2,223起（連稅$3,005起）。航班時間早機去、晚機返，機票有效期為2至7日。

（圖片來源：香港航空官方網站截圖）

香港航空提供數個航班時間選擇，最靚時間莫過於中午11時半出發，抵達亦只不過4時左右，可以即刻前往市區醫肚；回程航班近凌晨才起飛，回到香港已經是第二日，可以盡情狂玩！另外亦可根據個人需求選擇其他航班。

航班時間：

去程：

HX618 12:30-17:40/11:30-16:05

HX636 18:20-20:50（11月12日起）



回程：

HX619 18:40-22:00/17:05-20:35

HX637 23:50-03:20+1（11月12日起）



提提大家，由於現時香港航空正尋求通過法庭進行債務重組，如未獲得75%債權人支持，就有機會破產清盤。所以買之前真的要考慮清楚！

香港航空大阪來回機票

價錢：$2,103起

出發日期：即日起至12月21日（12月21日前回程）

機票有效期：2至7日

官網：https://www.hongkongairlines.com

