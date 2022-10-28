隨著疫情肆虐，香港至今仍未全面開關，本地旅遊業處仍然面對不少難關。日前網傳消息指康泰旅行社將於下周面臨清盤，該社周三（26日）回應稱「保留實力至通關為止」，沒想到結果反轉再反轉，今日康泰母公司凱撒同盛發公告，稱康泰資不抵債，將啟動清盤程序。

康泰旅行社清盤！母公司凱撒同盛發公告：資不抵債將啟動清盤程序

康泰旅行社近日被傳將面臨清盤，但日前（26日）已遭康泰否認。康泰旅遊母公司「凱撒旅業」今日（28日）就發出康泰旅遊的清盤通告，指董事會昨日（27日）已審議通過，康泰資不抵債，要啟動清盤程序。

凱撒同盛發展股份有限公司今日（28日）發出康泰清盤通告，指已於昨日（27日）召開第10屆董事會第2次會議，審議通過了《關於子公司擬申請自動清盤程序的議案》，同意康泰因資不抵債而啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

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早前（26日）網傳康泰將於下周面臨清盤，指自疫情爆發開始，康泰員工每個月僅工作4至8天，並按月薪比例出糧，同時容許員工尋找兼職。

根據目前康泰網站顯示，位於銅鑼灣、九龍灣、旺角及荃灣的康泰旅行社分店現已暫停營業，至於澳門分店以及深圳辦公室亦都暫停營業。至於康泰Facebook專頁早前仍持續更新，日前（10月21日）仍然有在社交平台發帖介紹日本埼玉縣深谷市Outlet的開幕消息。

（圖片來源：康泰旅行社網頁截圖）

《好食玩飛》記者（26日）下午時段致電該旅行社，惟全線電話均無人接聽，部分電話更被轉駁至電話錄音，語音表示「線路非常繁忙」，並設留言信箱留下口訊。

康泰旅行社周三（26日）回應指，承認該社公司及門市暫時未能如常運作，稱希望以節省成本為考量，「暫時只有用最小化成本營運，保留實力」，直至全面通關為止。

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康泰旅行社並非首次傳出清盤消息，早於2020年7月底，就曾經傳出旅行社遭債主Webport Limited入稟高等法院及呈請清盤。當時康泰發言人指，事件起源僅屬資金轉賬時間延誤問題，已經準備好付款資金及很快可與相關公司解決問題。

康泰旅行社早於1966年在香港成立，至今已有56年歷史，高峰期更擁有超過20間分行，是香港歷史最為悠久的旅行社之一，除了舉辦各地旅行團外，服務更涵蓋自遊行、郵輪、機票、酒店、遊學服務及海外婚禮等代訂服務。不過，近年該社營運者早已經完全易主，並在2019年由創辦家族黃氏全面賣盤予中資海航。