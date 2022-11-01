有網民於LIHKG討論區內以「日本最令人失望景點」為題，指日本景點十個裡面總有三四個係虛有其表，影相濾鏡貌似好吸引，實際上去到就「啲！咔嚓。拜拜」，打卡後即走，毫無吸引之處。

日本景點好多都虛有其表？網民嘲大阪城是石屎、個個溫泉自稱名泉

樓主在內文列出3大例子，例如話：「大阪城公園影到座城池好宏偉，但上到去原來只係石屎建築」、「金鱗湖去到，原來只係一個池」、「天橋立，忍野八海，揸車山場水遠去到，原來不外如是」。

「大阪城公園影到座城池好宏偉，但上到去原來只係石屎建築」（圖片來源：Instagram@johnnycyc）

他又指日本經常使用「百選，三大，嚴選」等字眼作為噱頭：「度度溫泉都話自己係三大名泉」，更引用香港地方作為例子，笑言就如同指香港動植物公園、摩士公園、屯門公園是香港三大公園，再用海報包裝嚟「水X啲遊客去」的狀況，引起熱議。

摩士公園有潛質成為熱門旅遊景點，大家認同嗎？（圖片來源：康樂及文化事務署）

有網民回應表示好同意，話：「真心日本好多景點都吹大咗，好多都圖片與實物不符，Filter（濾鏡）得太勁」，又指「日本嗰啲所謂三大夜景，同香港比全部都不外如是」，只屬「嘉頓山夜景級數」。

「日本嗰啲所謂三大夜景，同香港比全部都不外如是」（圖片來源：Unsplash@graham_powell_wood）

有網民則持反對意見，話最緊要在合適時間去：「金鄰湖要係有紅葉嘅時間去先靚，如果唔係就好普通」。亦有網民回應樓主嘲大阪城是石屎的講法，指要視乎心態，才能欣賞到景點的內涵：「大阪城當博物館咁行啫，邊有石屎建築咁渣」。

（圖片來源：JNTO.CN）

有網民受到「香港三大公園」的啟發，更紛紛列舉有潛質被包裝成為旅遊熱點的香港景點，例如深水埗可形容為下町風情，葵涌廣場則是平民美食激戰區，流水響是港版輕井澤，太平山、獅子山、飛鵝山理應並列為香港三大名山，城門河則是香港名川，而港島電車、屯門輕鐵，則是香港兩大路面電車，加個形容詞即刻吸引程度爆燈！