旅行坐飛機聽見BB喊唔停　父母無視高聲傾行程　港男終暴怒：X你

對旅客而言，坐上飛機後，最開心莫過於閉上眼睛好好休息，等落飛機能有足夠體力玩個夠。然而，有港男去旅行時，在機艙上遇上有嬰兒全程哭泣，但其父母卻一直無視，更高談闊論傾行程，終讓港男忍不了，怒斥：「X你」！



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有網民曾在連登討論區，以「帶兩歲以下嘅BB去旅行都唔知咩X嘢心態」為題，發文分享遊日旅行經歷：「由上機喊到落機，X你，兩公婆就喺度傾落機要去邊度check in，去邊度食嘢，嘈X到拆天咁」，本身捱到落機可以稍作清淨，然而發現大家都乘坐同一輛巴士前往長野，讓他難忍煩躁大鬧：「X佢個X！」

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相關貼文引起很大迴響，有網民話「唔難理解，兩公婆想去又冇人幫手睇仔；打卡，大個睇返，嗱你細細個嚟過呢度啊；仲有，兩歲以下計嬰兒機票，平好多」連續講出3大猜測，引起逾800個正評。有網民卻針對事主講法有欠公允，「最好就18歲以上先好出門口啦，咁咪唔會影響人囉！年紀太大都唔好出門口啦，行得慢又會阻住人」，認為年紀不是出行的唯一考量因素。

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有網民則指責事件中父母未有妥善照顧好嬰兒狀況：「帶唔緊要呀，管好啲自己個B啦，成村人買機票聽你個B喊呀？咁X自私」，有網民不盡認同，反問：「你兩歲果陣控制到自己情緒？」，隨後引起一系列後續討論：「我叫個B控制咩？我話你地班自私家長呀X頭」、「老豆老母可以揀唔帶個仔或者唔X去㗎嘛，帶咗又唔X控制到個B喊，咪就係自X私囉！」。

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有網民給出意見，話如果要帶小朋友出遊，可以做好幾件事：「大安旨意就乜都唔得㗎喇，買定嬰兒耳罩，奶樽啜啜壓耳壓，帶三四樣kill time嘢，最盡咪iPad」，盡最大能力控制嬰兒情緒，相信周圍人士都能諒解。