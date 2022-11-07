政府最新宣布放寬入境旅遊措施安排！當局指，本月將向入境旅行團旅客推出針對性安排，包括持「黃碼」可進入主題公園、博物館等指定場所，及可進入指定餐飲處所的分隔區域用膳。

政府宣布持黃碼可入主題公園/博物館 限指定人士！指定區域用膳

政府最新（7日） 公布，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及在考慮到由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同入境旅行團，可協助有關持「黃碼」的旅客，在遵守防疫措施的情況下進行旅遊活動，將在本月向入境旅行團持「黃碼」的旅客推出針對性安排。

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有關針對性安排容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團持「黃碼」旅客，在預先登記行程的情況下，可以進入指定場所及於指定餐飲處所區域用膳，包括：

（1）在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入包括主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點；及

（2）在持有「疫苗通行證」 「黃碼」期間進入符合特别防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用膳。

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當局又指，會探討是否可在平衡疫情風險下，容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，在抵港後進行較少核酸檢測，及在行程期間每天進行快速抗原測試。大家記得密切留意！