荃錦營地網上預約懶人包！政府宣布將於11月中重新開放露營營地，而漁護署宣布推行露營營地預訂系統先導計劃，首個試行計劃的營地就是位於大欖郊野公園的荃錦營地，地理位置方便，有齊洗手間及燒烤爐等！由即日起，市民可以透過指定網站預約，即睇營地預約詳情！

荃錦營地網上預約懶人包！落車行5分鐘即到 有洗手間+BBQ爐+水源

政府宣布再放寬防疫措施，由11月17日起將會重開露營地點、設施及沙池，包括全港43大政府露營地點及營地，適逢踏入秋高氣爽的時節，又可以約齊朋友去露營喇！

（圖片來源：漁農自然護理署）

漁護署亦宣布推出營地預訂系統先導計劃，而首個試行計劃的營地，就是位於大欖郊野公園內的荃錦營地。由即日起，市民可以透過漁護署網上系統「郊野營人」，預訂29日內的營位。惟據系統所見，現時所有開放可供預約的周末均已爆滿，只餘下少量平日位置，非常搶手！

（圖片來源：漁農自然護理署）

荃錦營地位於麥理浩理第九段起點，於荃錦公路旁的巴士站下車，步行5分鐘即可到達營地入口，位置非常方便。此外，營地環境清幽，合共提供37個營位，其中4個為雙營位。單營位可以容納1至4人，而雙營位則可容納5至8人。

每個營位均附設1個平台及1套具燒烤爐及可供煮食爐具使用的枱櫈。營地同時設有洗手間、水源及垃圾收集設施，適合一家大小或三五知己前往親親大自然！

（圖片來源：漁農自然護理署）

荃錦營地網上預約方法

荃錦營地預約步驟非常簡單！在「郊野營人」網站點選「預約營位」並確認兩項聲明後，選定入營日期及離營日期。

然後系統會列出可供預約的營地位置，點選「預約」後填妥個人資料，即可提交表格。完成預約後，將會收到電郵確認預約成功。

荃錦營地設有營地服務處，入營前需要完成入營手續，取得「露營卡」後才可使用營地附設的爐具。每日入營時間為下午2時至6時，離營時間為離營日上午11時前。

荃錦營地網上預約注意事項

預約荃錦營地營地時要留意，每名申請人每次只可預約1個營位，每次可預約1晚或2晚。視乎營位供應情況，營友可以在入營後再預約同一個或另一個營位留宿多1至2晚，即最多可連續預約2次，惟每次不多於2晚，最多可在營地留宿4晚。

（圖片來源：漁農自然護理署）

系統會在每天午夜更新可供網上預約的日子，市民可以預約未來29日內的營位，例如1月30日的營位最早可以在1月1日開始預約。不設預訂即日營位，網上系統預約截止時間為入營前一天下午6時，如入營日為2月1日，網上預約截止時間則為1月31日下午6時。

（圖片來源：漁農自然護理署）

此外，預約名額為先到先得，本港居民及非本港居民都可以預約，非香港居民的預約名額上限為營位總數之3成（即最多佔11個營位）。成功預約的名額不能轉讓，如成功預約但未有出席或未能及時取消預約，或有機會被暫停預約營地資格90天。

荃錦營地

地址：大欖郊野公園內

交通：荃灣如心廣場巴士總站或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車，步行約5分鐘即可到達。

預約網站：https://www.camping.gov.hk/tc/search.php

