香港航空推出3大機票優惠！香港航空為慶祝成立16週年，由即日起推出3大機票優惠，目的地涵蓋東京、大阪、札幌、首爾、台北等，來回連稅最平$1,480起，已包括20公斤免費寄艙行李，想買平機票去旅行記得留意！

香港航空機票優惠最平$1,480起！包20kg行李 東京大阪台北都有份

由即日起至11月30日，香港航空推出3大機票優惠，當中包括推出30,000個座位飛往7個熱門旅遊目的地，包括東京、大阪、札幌、沖繩、曼谷、首爾及台北。其中，香港來回台北連稅最平只需$1,480起，價錢已包括20公斤免費寄艙行李；如不需要寄艙行李，可選擇「經濟飛」，價錢低至$1,314起！

至於港人最愛去的日本，香港至東京來回連稅$3,520起；香港至大阪來回連稅$2,915起，同樣包20公斤寄艙行李，以傳統航空來說價錢亦算抵買。旅行日期按出發地而定，最早2023年1月27日出發，買之前記得睇清楚！

除了以上優惠，由即日起至11月30日，於香港航空官網使用搜索航班功能，購買由香港出發至曼谷、河內、馬尼拉、沖繩、大阪、札幌、首爾、台北和東京的機票，並輸入優惠碼「BDAY160」，即有港幣$160折扣優惠。旅遊日期為2023年1月30日至2023年3月30日 （ 包括首尾兩日）。

此外，如果是香港航空飛行常客計劃的會員，購買機票時使用Visa信用卡可以額外獲得1,128 FWC積分。

（圖片來源：香港航空）

再提提大家，由於現時香港航空正尋求通過法庭進行債務重組，如未獲得75%債權人支持，就有機會破產清盤，購買之前記得要考慮清楚！

香港航空三重驚喜優惠

價錢：$1,480起

優惠日期：2022年11月15日至2022年11月30日（ 包括首尾兩日）

優惠網址：http://www.hongkongairlines.com/

