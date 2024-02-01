東京新景點「千客萬來」開幕！天空溫泉賞東京灣　過百商店＋美食

東京新景點推薦！築地市場關閉後，成為「新一代築地」的豐洲市場附近，一座名為「千客萬來」的觀光設施已於2024年2月1日開業。這座建築集美食、購物、溫泉於一身，更有能欣賞到海景的免費足浴，讓人走累了仍能好好放鬆，十分值得一逛，即將去東京自由行的朋友不要錯過！



千客萬來設有24小時開放的足湯（圖片來源：IG@chiho_kanda）

另外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了東京高評分酒店，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

「千客萬來」已於2月1日開幕，圖為場內的地標塔（圖片來源：IG@jackie_tanawa）

東京新景點「千客萬來」2.1開幕

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為豐富豐洲市場的玩樂體驗，萬葉俱樂部株式會社在豐洲市場旁，興建了一座全新的觀光設施——「千客萬來」。「千客萬來」已於2024年2月1日開幕，集美食、購物、溫泉於一身，以江戶前風格設計，日本感滿滿！

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過百間店舖進駐 設海景溫泉、足湯

「千客萬來」以「日本文化由美食開始」為核心，將分為2大主題區域——商場及溫泉。商場區將會有100間店舖進駐，有齊生活百貨、小物精品、美食廣場等，當中美食廣場更會有齊壽司、魚生飯、玉子燒、鯛魚燒等，大家可以一邊掃貨一邊體驗日本文化。

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溫泉區則分為收費溫泉服務，以及免費的足浴服務。當中，展望足湯庭園每天10:00至 19:00開放。最值得留意的是，溫泉採用來自箱根和湯河原的泉水，CP值極高！漫溫泉與足湯同樣朝向東京灣，大家可以邊泡湯，邊欣賞到海景。

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豐洲市場千客萬來

地址：日本東京都江東區豐洲6-101-1

官網：https://www.toyosu-senkyakubanrai.jp/

營業時間：09:00 - 22:00（部份設施會提早關閉）

交通：乘搭從百合海鷗號，於「市場前站」下車並步行約4分鐘



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