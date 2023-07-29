東京酒店2023｜羽田機場酒店新開幕　實探日本最大機場住宿設施

直通日本羽田機場第3航廈的綜合設施「羽田機場花園（羽田エアポートガーデン）」終於在2023年1月31日盛大開幕。然而搶先在2022年12月21日先行開幕的則是位於「羽田機場花園」內的「住友不動產VILLA FONTAINE PREMIER／GRAND HANEDA AIRPORT（住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌ プレミア／グランド羽田空港）」。



為了更深入瞭解日本最大規模的機場酒店全貌，LIVE JAPAN的外國小編特地潛入大調查！下面就要為大家介紹「VILLA FONTAINE PREMIER HANEDA AIRPORT」與「VILLA FONTAINE GRAND HANEDA AIRPORT」兩間酒店不同的地方與特徵，在羽田機場才能體驗到的獨特服務與特色，更以外國人的角度來分析一下酒店的魅力所在吧！👇👇👇

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何謂VILLA FONTAINE HANEDA AIRPORT？

「HOTEL VILLA FONTAINE」是住友不動產的系列酒店之一，在東京23區、大阪、神戶共設有21家（直至2023年3月）。以「想給大都會帶來療癒與安寧，彷彿像是『清新流泉』一樣的存在」的構想而命名，在同一系列的酒店中也因客層和地點的不同設定不同的主題與概念。

這次在直通羽田機場新開幕的機場酒店分為頂級奢華的「VILLA FONTAINE PREMIER HANEDA AIRPORT」（以下稱：PREMIER）和舒適高級的「VILLA FONTAINE GRAND HANEDA AIRPORT」（以下稱：GRAND）2種不同風格的酒店。無論哪家酒店都位於直通第3航廈的羽田機場花園內，總共約有1717間客房，是日本首屈一指的大規模機場酒店。

PREMIER與GRAND兩家酒店有什麼不同呢？

PREMIER是適合想住機場酒店但又想追求頂級豪華服務高品質住宿的旅客。而GRAND則是適合將酒店作為商業和觀光的據點，重視便利性與功能性追求舒適住宿的旅客。

無論是PREMIER或GRAND，酒店的入口皆為4樓大廳。一般的機場酒店給人的印象都是「距離機場很近」「交通方便」等的理由而受到注目，但VILLA FONTAINE HANEDA AIRPORT追求的是更上一層的舒適感與提供難忘回憶的住宿體驗。「在這裡不只提供住宿，更希望它成為旅途的中繼點」，在兩家酒店裡可以看到許多不經意的日式風格與精緻的服務，能夠充分感受到日本文化風情。

要為我們採訪介紹的是LIVE JAPAN的紐西蘭小編Bella。「這次我想要為來到日本的外國人介紹想玩或想知道的重點，以及機場酒店才能體會到的魅力等進行徹底調查！」

「VILLA FONTAINE PREMIER HANEDA AIRPORT」的特色

VILLA FONTAINE PREMIER HANEDA AIRPORT以舒適感和追求療癒空間為概念，客房全為160間，館內以及房間裝潢和裝飾品既雅緻又有高級感，也能夠享受到酒店更高級不一樣的特別款待與服務。

Check in是在具有開放感的大廳由服務人員引導入座進行登記入住。此外，還可以受到禮賓服務與使用客房服務（需付費）。

頂級奢華高品質與寬敞空間舒適的房間

6種不同主題風格的酒店房間（Fontaine套房、Premier套房、行政國王、行政雙床房、豪華雙人房與豪華雙床房），每間客房都寬敞舒適擁有雙面景觀。

靠近大海與河川正是羽田機場才有的獨特景觀，Premier套房以大海為主題的藍色給人留下深刻的印象。

桌上準備了著名老字號和菓子的迎賓甜點。Bella說：「像這樣細心的小地方就能夠讓人感受到日本住宿才有的貼心服務，真的是讓人覺得很開心呢！」。

全部的套房皆設有可從浴室眺望機場的美景的景觀浴室。近在眼前的機場跑道正是機場才能夠充分感受到的臨場感！

「行政國王」房間裝飾著東京印象的夜景壁紙，地毯也是以實際東京的地圖為設計等，是以「東京」為主題的房間。

PREMIER的全部客房裡都設有獨立的淋浴設備（另設有浴缸）。另外在客房準備的洗漱用品裡還有PREMIER獨創的單品。玻璃杯與杯子等的餐具也很齊全，冰箱裡的飲料全是免費的。

除此之外，PREMIER客房的步入式衣櫃也比一般來的寬敞。也因為這樣可以直接攤開大的行李箱，如果需要穿著和服等需要大空間的時候也很方便使用。

「VILLA FONTAINE GRAND HANEDA AIRPORT」的特色

說到VILLA FONTAINE GRAND HANEDA AIRPORT的最大特色莫過於擁有12種不同種類的客房。配合商業或觀光等來訪日本的目的，從個人住宿到情侶、友人、家族等，能夠配合旅客的人數和成員提供不一樣的房間，擁有相當豐富的房間種類。

按圖看看VILLA FONTAINE GRAND HANEDA AIRPORT從入住到房間的特色👇👇👇

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引進Check in專用機器讓住宿手續更加順暢。Bella也說「能夠對應多語言也讓外國人更加安心呢！」

洗漱用品則是採自取的方式積極致力於消減碳排放等，除了具備功能性也能顧慮到環保。

另外也設有對於出差或長期住宿的旅客來說非常方便的自助式洗衣設備。

GRAND才能實現的舒適感與方便性，豐富的客房種類依照旅途目的的不同提供適合的房間

GRAND的客房有分為雙人床房、雙床房、三人房、女性專用套房、家族專用・日西式套房、UNIVERSAL套房6種，從中細分為12種類。

適合家族旅行的「豪華日西式套房（和洋室デラックス）」，是被MIKI HOUSE育兒總研(ミキハウス子育て総研)「歡迎寶貝住宿專案（ウェルカムベビーのお宿）」認定的客房之一，是具備了帶嬰兒和小孩也能安心住宿的服務與設施的酒店。樓梯少的無障礙＆榻榻米除了小孩之外，讓年長的旅客也能安心使用。

「脱鞋進入房間，櫻花的壁紙和障子（※一種日式拉門）」讓整個房間充滿日式風情！」。

順帶一提的是這間房間位於6樓，剛好可以看到窗外的單軌電車，真想大大推薦給鐵道迷們！

除了有兩張床之外也準備了2套日式棉被，所以一次最多可以4人住宿。

木製的洗滌用品和和垃圾桶等房間內的小雜貨用具，因為是檜木製的也讓整個空間充滿了淡淡的療癒清香。

按圖看看酒店和羽田機場花園的各項配套👇👇👇

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享用融入日式風格的創意意大利餐點「IL RISTORANTE TOKYO」

位於PREMIER的餐廳「IL RISTORANTE TOKYO (イル・リストランテ トーキョー)」可以品嘗到使用四季不同的食材，加入日式風格的自創意大利餐點。可單點也有提供套餐，非住宿者也能使用。

除了餐點料理之外，玻璃杯甚至還使用日本傳統工藝技術江戶切子等，餐具類和裝飾也都能讓人深刻感受到講究的日式風情。白天的河景和晚上的夜景與展望也都是絕對不能錯過！

聚集了嚮往已久的日本美食！「ALL DAY DINING GRANDE AILE(オールデイダイニング グランドエール)」

位於1樓的「ALL DAY DINING GRANDE AILE」以拉麵和烏龍麵、壽喜燒等眾人所知的日本美食為中心，以單點或自助餐的形式提供日西合壁的絕佳美食。

無論是剛到日本的外國旅客又或者是剛回國的日本人等，在這裡準備了許多能夠感受到日式文化的美食也是另人感到很開心的地方。正是大大滿足「到達日本之後立刻想要吃日式料理！」的需求呢。

當然這裡也是除了住宿之外的人也能夠使用喔！

度過一覽河景與夜景的優雅時光「BAR＆LOUNGE THE THRON(バー＆ラウンジ ザ・スローン)」

在酒店4樓還有可以眺望河景與夜景的酒吧＆休息室。來一杯喜歡的日本威士忌或原創雞尾酒等度過成熟大人的優雅時光吧。

魅力推薦① 外國人一定要去！直通酒店的天然溫泉「泉天空之湯 羽田機場」

在眾多設施當中Bella最推薦的就是直通酒店位於12層樓的天然溫泉「泉天空之湯 羽田機場（泉天空の湯 羽田空港）」。這個天然溫泉設施為24小時營業並且可以直接通往羽田機場，使用汲取地下1500公尺的溫泉，是日本全國的機場裡唯一的展望天然溫泉。

設有能夠一覽飛機和「富士山」的展望露天浴池，2種三溫暖、岩盤浴、用餐區、休息區、按摩服務，豐富的設備讓人幾乎要忘記它是機場內的設施。另外還有實施像是PREMIER的住宿旅客可以免費使用，GRAND的住宿者則為1600日圓的折扣優惠喔。

註：

1. 大浴場・三溫暖的營業時間為13:00～隔天10:00，岩盤浴為13:00〜隔天9:00。

2. 一般入場費用為4800日圓。AM1:00~5:00則需另加收深夜費用4000日圓。



魅力推薦② 熱愛運動的人也能充分享受的高級健身器材，住宿者專用的「健身房」

這個住宿者專用的健身房（フィットネスジム）裡設置11種意大利Technogym公司製的高級健身器材。即使是平時就有健身習慣的人也能充分利用！PREMIER的住宿旅客可以免費使用，GRAND的住宿者則為2,200日圓（含稅）。

魅力推薦③ 名產、生活必需品齊全！商業設施內的美食&購物

當然除了機場酒店之外，因為位於大規模商業設施羽田機場花園內，所以可使用的設施相當豐富，真的是非常方便。在購物區裡除了可以購買到生活必需品的便利超商和藥妝店之外，販賣充滿日式風格的商品與羽田機場限定等豐富商品種類的店鋪大約60間。到旅途的最後一天才發現「啊！忘記買土產了！」的時候也不必擔心沒得買呢！當然除了酒店的餐廳之外，美食廣場等的餐廳也有約20家，可以品嚐到豐富多彩的美食。

還設有介紹館內與周邊設施的服務中心「Omotenashi Center」等，無論是對於住宿酒店、旅途的啟程或結尾方便的店鋪和服務應有盡有！

實現日本之旅的「想做的事！」羽田機場酒店

不僅是住宿還有溫泉與美食等目標是幫你實現充實日本之旅的地方，正是萬能酒店的「VILLA FONTAINE PREMIER／GRAND HANEDA AIRPORT」所在的「羽田機場花園」。

Bella表示：「除了直通機場的便利性之外，外國人想在日本體驗的待客之道與溫泉，想吃的美食等的『旅行體驗』真的是羽田機場花園最有魅力的地方呢！」超越了以往機場酒店的概念與印象，不妨現在就來計劃一趟充實的新旅途吧！

住友不動產VILLA FONTAINE PREMIER／GRAND HANEDA AIRPORT

地址：Ota-ku Haneda Airport 2-7-1, Tokyo-to, 144-0041

最近車站：羽田機場第3航廈站（京急機場線）徒步3分

提供的語言服務：日文、英文

設施情報：

・客房數：共有1717間（PREMIER 160間／GRAND 1557間）

・營業時間：Check in 15:00〜29:00、Check out 11:00

※因住宿方案而有所不同

・費用：PREMIER 50000多日圓起（1間房）／GRAND 20000多日圓起（1間房）

※費用採浮動制



【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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