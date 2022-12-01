HK Express限時勁減！台北/台中/高雄單程$98、來回連稅$1,093起

HK Express優惠！飛台灣單程最平$98起，台北、台中及高雄來回連稅$1,093起，暫時所見平機票數量仍有不少，就連聖誕節和農曆新年假期旺季、紅日都有位！不過提提大家，目前台灣暫未開放港澳人士以自由行旅客身份入境，買之前記得要考慮清楚！

HK Express優惠限時勁減！台北/台中/高雄單程$98、來回連稅$1,093起

HK Express凌晨突發推出飛台灣機票HK Express優惠，台北、台中及高雄單程最平只需$98，來回連稅低至$1,093起！以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來源：HK Express官網截圖）

據記者今日（1日）早上11時左右於官網搜尋器查詢，平機票數量仍有不少，而且聖誕節及農曆新年假期紅日都有位！HK Express優惠預訂日期由即日起至2022年12月2日，限時48小時；出發日期由2022年12月6日至2023年2月28日。

（圖片來源：HK Express官網截圖）

今次飛台灣機票價錢可以說是相當吸引，不過仍然要提提大家，台灣開放非免簽證國家或地區的人以自由行身份入境觀光，惟政策未包括港澳人士以觀光事由入境台灣。現時，港澳人士需要以團體方式入境台灣旅遊，日後放寬入境台灣政策仍需留待有關部門公布。買之前記得要考慮清楚！

HK Express台灣機票優惠

價錢：單程$98；來回連稅$1,093起

預訂日期：即日起至12月2日

出發日期：2022年12月6日至2023年2月28日。

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

