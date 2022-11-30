【12月生日優惠2022】12月生日優惠出爐！12月生日壽星必看40大生日優惠，12月生日優惠 包括火鍋放題、半島西餐、免費酒店自助餐、免費釣蝦等等，12月生日壽星亦可享用多項玩樂優惠及多間熱門商戶購物優惠，如生日免費去海洋公園、昂坪360、山頂蠟像館等，而且生日免費去迪士尼，還有不少小禮物和驚喜！

12月生日玩盡40大食玩買優惠！免費歎酒店自助餐、燒肉放題、BBQ

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- 下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定

- 部分優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，最終情況視乎個別餐廳而定



【12月生日優惠——飲食】

12月生日優惠【1】半島酒店大堂茶座

壽星免費食半島酒店大堂茶座晚餐！12月份壽星於生日當日惠顧3道菜西式晚餐，每4位惠顧，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕一個。惟生日優惠不適用於12月部分日子，預約前記得留意！

請按下面連結看地址及詳細資料：

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12月生日優惠【2】Mr. Steak Buffet à la minute

Mr. Steak Buffet推出12月生日優惠，逢星期一至四晚市時段（公眾假期及前夕除外），4人同行惠顧自助餐，1位當月生日壽星即可享免費優惠！

請按下面連結看地址及詳細資料：

12月生日優惠【3】La Famille

La Famille免費送生日蛋糕！La Famille每個月都會在官方專頁公布每月「生日之星」，幸運兒將會有機會免費換取戚風蛋糕1件！而12月幸運兒壽星已經公布，詳情可以參閱下文：

12月生日優惠【4】黃金海岸酒店

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起至2022年12月31日，生日壽星於生日月份與一位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享一位免費！每人再額外贈送餐酒一杯，以及壽星可獲贈半磅生日蛋糕。

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日優惠自助餐電子券，即可使用生日優惠。

請按下面連結看地址及詳細資料：

屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳。（資料圖片）

12月生日優惠【5】龍鼓灘海邊BBQ

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食！

每組客人可享有的壽星優惠數量不限，惟扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

請按下面連結看地址及詳細資料：

（FB @ 龍鼓灘海邊BBQ）

12月生日優惠【6】德家日式燒肉店

這家燒肉店一店兩食，分夠供應日式燒肉放及火鍋放題。餐廳推出生日優惠，凡4位同行惠顧燒肉或火鍋放題，其中1位即可免費食！

請按下面連結看地址及詳細資料：

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12月生日優惠【7】香港港麗酒店

香港港麗酒店推出生日優惠！由即日起至2022年12月31日，生日壽星於生日月份惠顧指定餐廳即可享有生日優惠，包括意寧谷晚市餐飲8折（每位須惠顧$800或以上）、金葉庭精選晚市套餐8折、免費生日蛋糕1個及每人獲贈香檳雞尾酒或無酒精雞尾酒1杯（適用於2至3位客人惠顧）；或由酒店首席侍酒師親自精選美酒1瓶（適用於4位或以上客人惠顧）。

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員App後憑生日優惠自助餐電子券，即可使用生日優惠。

（圖片來源：香港港麗酒店）

12月生日優惠｜香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

意寧谷電話：2822 2201

金葉庭電話：2822 8870

優惠日期：由即日起至2022年12月31日



12月生日優惠【8】八歌仙

位於旺角的八歌仙主打日本和牛燒肉及Shabu Shabu兩食，適合一大班人慶生聚會！由即日起，餐廳推出生日優惠，逢星期一至四3位以上惠顧任何晚市燒肉套餐，生日壽星即可享半價！

12月生日優惠2022｜八歌仙

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖

電話：2328 7303

優惠日期：由即日起至另行通知



*優惠適用於當月生日的顧客

*每枱慶祝生日的顧客可享用優惠1次

*入座前請向職員出示生日證明

*此優惠不能與其他優惠同時使用

*此優惠不適用於星期六、日及公眾假期

*所有加一服務費以原價計算

*優惠只適用於同一帳單



12月生日優惠【9】8度海逸酒店

8度海逸酒店生日優惠，凡4位以上同行惠顧自助晚餐，當月生日壽星可享半價優惠（以原價計算），或免費生日蛋糕1磅或紅、白餐酒1瓶。另外，經酒店eShop預訂自助晚餐亦有低至8折優惠，而星期一至四首100位預訂客人亦可額外享9折優惠。

12月生日優惠2022｜8度海逸酒店

價錢：（星期一至四）成人$568；長者$478；小童$408

（星期五、六及公眾假期）成人$598；長者$528；小童$458

時間：晚上6時至9時

日期：2022年10月1日至2023年1月31日

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1960



12月生日優惠2022【10】蝦立方

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日二人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

請按下面連結看地址及詳細資料：

12月生日優惠2022【11】The Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠，凡2位以上訂座，生日壽星可免費享用迷你 Blue Box 蛋糕！需要在最少48小時前訂座並說明將會使用此優惠，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐。

12月生日優惠2022｜The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道一號207-208號店



12月生日優惠2022【12】極尚大喜屋

主打日式任食放題的極尚大喜屋推出生日優惠，凡6位成人或以上提前1日預訂，並惠顧晚市正價放題時段，正日生日前後7天的壽星，即可獲贈生日蛋糕、有汽果汁及即影即有相片一張。詳情可致電餐廳查詢。

（資料圖片）

12月生日優惠2022｜極尚大喜屋

地址：銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期9樓

電話：3188 8838

優惠日期：由即日起至另行通知



12月生日優惠2022【13】麥當勞

成為麥當勞親子會會員，於生日月份可獲贈4件麥樂雞連細汽水優惠券一張。

（官方圖片）

12月生日優惠2022【14】城景國際酒店City Café

城景國際酒店City Café推出聖誕自助晚餐，可以歎到空運生蠔、雪花蟹腳、四色焗生蠔、花膠蟹子醬焗大蝦、金蒜銀絲蒸扇貝、燒美國牛肉眼伴燒汁等，每位再送法式焗波士頓龍蝦米多一客。

12月生日壽星於生日正日以及前後3天可獲贈生日蛋糕半磅，優惠須於入座前2天預訂，以及生日客人須出示身份證明文件。生日優惠不適用於2022年12月24至26日及31日。

12月生日優惠2022｜城景國際酒店 City Café

地址：香港九龍窩打老道23號

電話訂座：2783 3287 / WhatsApp: 5483 0307

優惠日期：2022年12月5日至2023年1月2日



自助晚餐供應時間：星期一及五至日及公眾假期下午6時30分至下午9時30分

收費：

星期一至四（2022年12月5-23日，27-30日及2023年1月1-2日）：成人每位$508 ；小童每位$368；長者每位$478

星期五至日及公眾假期（2022年12月5-23日，27-30日及2023年1月1-2日）：成人每位$528；小童每位$368；長者每位$498

2022年12月24-26日及31日：成人每位$638；小童每位$468；長者每位$618



12月生日優惠2022【15】星幕

露天餐廳及酒吧星幕位於酒店頂層，開揚景觀可以飽覽九龍東景色。凡惠顧晚餐慶祝生日，可以免費享用火焰朱古力球雪山蛋糕！優惠限量供應，需要在最少1日前預訂。

（圖片來源：Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East@Facebook）

12月生日優惠2022｜星幕

地址：將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店47樓

電話訂座：3983 0688

優惠日期：即日起至另行通知



12月生日優惠2022【16】半島海港/阿翁火鍋館

凡於生日月份惠顧半島海港或阿翁火鍋館分店，晚市海鮮火鍋放題可享免費或半價優惠！

請按下面連結看地址及詳細資料：

（領展網頁）

12月生日優惠2022【17】泰夯蝦

全港首間流水蝦放題專門店泰夯蝦推出生日優惠，凡4位成人惠顧，其中1位生日即享半價優惠！生日優惠不能與其他優惠共用，詳情可向餐廳詳情。

（圖片來源：泰夯蝦@Facebook）

12月生日優惠2022｜泰夯蝦

地址：佐敦莊士倫敦廣場10樓全層

Whatsapp 訂座電話：9437 0175

優惠日期：即日起至另行通知



12月生日優惠2022【18】燒蝦蝦

任食流水蝦、海鮮BBQ專門店燒蝦蝦在元朗及屯門都有分店，現推出當月生日優惠，任何時段全枱均可享有88折（另收原價加一服務費）！

12月生日優惠2022｜燒蝦蝦

優惠日期：2022年11月20日至2022年12月15日



元朗總店地址 : 元朗西裕街5-11號金福閣地庫

電話：3702 0126

WhatsApp 訂座 : 6318 6370



屯門旗艦店地址：屯門仁愛堂街45號興泰大廈地下1號地舖

電話：2368 1691

WhatsApp 訂座: 9818 6536



12月生日優惠2022【19】平昌 BBQ Mongkok

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

（圖片來源：平昌 BBQ Mongkok@Facebook）

12月生日優惠2022｜平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓

電話：2612 1682

優惠日期：即日起至另行通知



【12月生日優惠 —— 玩樂生日優惠】

12月生日優惠【20】香港迪士尼樂園酒店

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐（兩位）只需$2,267起，壽星更可免費獲得樂園門票一張，同行3位親友更有門票85折優惠以及購物滿$300可享9折優惠！

（資料圖片）

12月生日優惠｜香港迪士尼樂園

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區



12月生日優惠2022【21】海洋公園

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場！

由2022年7月1日起至另行通告，如生日正日適逢公園星期二休園日，相關優惠享用日期順延一天。

（資料圖片）

12月生日優惠2022｜海洋公園

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



12月生日優惠2022【22】昂坪360

昂坪纜車於即日起至2022年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（昂坪360 Ngong Ping 360圖片）

12月生日優惠2022｜昂坪360

地址：香港大嶼山東涌達東路11號



12月生日優惠2022【23】天際100

天際100（Sky100）推出港人專享生日優惠，港人只於生日月份內帶同1位朋友（最多3位），以5折優惠購買門票，即可免費換領門票入場。票價方面，成人標準門票為$99，小童或長者為$64元。

此外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品，亦可享8折優惠。

（Sky100 - Hong Kong's Observation Deck）

12月生日優惠2022｜天際100

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓



12月生日優惠2022【24】香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館重開後延長生日優惠，由即日起至2022年12月31日，生日壽星可於生日當天、生日前後7天，連同至少一名親友前往香港杜莎夫人蠟像館，出示香港身份證可免費入場，陪同親友亦可享6折。

12月生日優惠2022｜香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖



12月生日優惠2022【25】大富翁夢想世界

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館推出生日免費入場優惠！生日壽星只要帶同最少1位親友，讚好官方Facebook專頁並以生日同行8折優惠購買成人門票，即可憑香港身份證件獲贈生日免費門票1張！

優惠不適用於2022年10月1日、12月25日至27日及2023年1月1日至2日、1月22日至24日。

（KKday 圖片）

12月生日優惠2022｜大富翁夢想世界

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

開放時間：星期一至日：上午10:00 – 下午8:00（最後入場為下午7:00）



12月生日優惠2022【26】高先電影院

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

12月生日優惠2022 【27】Cinema City

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

12月生日優惠2022【28】嘉禾院線

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券。

12月生日優惠2022【29】香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

12月生日優惠2022｜香港麗思卡爾頓酒店

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

電話：2263 2263



【12月生日優惠 —— 購物生日優惠】

12月生日優惠2022【30】Uniqlo

Uniqlo有推生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500 即可使用。

（圖片來源：Mira Place）

12月生日優惠2022【31】DON DON DONKI

下載DONKI手機App並登記成為會員，壽星就可獲贈生日禮物一份。

（圖片來源：DON DON DONKI）

12月生日優惠2022【32】Adidas

Adidas亦有推生日優惠，只要登記成為Adidas銅卡或以上會員，生日即獲高達$200生日優惠券。

12月生日優惠2022【33】MUJI 無印良品

完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家，只有於生日前完成登記才可享有優惠！

（無印良品提供）

12月生日優惠2022【34】Nike

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

12月生日優惠2022【35】AEON

AEON會員可於生日月份拎會員卡，前往顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

12月生日優惠2022【36】豐澤

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤網店消費滿$500，並輸入優惠碼「BDAY50OFF」，即可享$50折扣優惠。

（圖片來源：豐澤）

12月生日優惠2022【37】友和

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員！

12月生日優惠2022【38】Donki

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠！

（資料圖片）

12月生日優惠2022【39】Zalora

網店Zalora會員可於生日當天獲贈82折優惠碼，凡購物滿$500，即可享額外82折優惠！優惠限期3日，記得把握機會！

12月生日優惠2022【40】誠品

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250，享8折優惠。