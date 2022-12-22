HK Express凌晨再推突發優惠，東京、大阪及首爾單程$448起，來回連稅最平$1,832起，即日起開始預訂，出發日期由2023年1月5日至3月16日，情人節都有份，有興趣的朋友記得去官網入手！

HK Express東京/大阪/首爾單程$448起 來回連稅2千有找情人節有份

HK Express（香港快運航空）深夜突發推出限時機票優惠，今次更少見有東京及大阪機票優惠！HK Express香港單程飛東京、大阪及首爾$448起，來回連稅$1,832起，想去旅行掃貨的朋友記得留意！

香港至東京成田來回連稅$2,314起

香港至東京羽田來回連稅$2,337起

香港至大阪來回連稅$2,200起

香港至首爾來回連稅$1,832起



（HK Express網頁截圖）

以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

今次快閃優惠的出發日期由2023年1月5日至3月16日，根據記者今日（22日）中午在官網機票搜尋器查詢，東京及大阪的平機票分別集中在2月及3月，其中東京及首爾航點情人節都有份！

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express「提早過聖誕」激減優惠

價錢：單程$448起；來回連稅$1,832起

預訂日期：即日起至12月23日

旅遊日期：2023年1月5日至3月16日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

