日本航班安排！7大航空公司+旅行社 樂桃取消部分大阪機|持續更新

日本入境航班安排！日本最新旅遊政策表示，12月底起中港澳旅客只可使用指定4個國際機場入境日本，相信大家都好擔心到底可否成行。記者整合7大航空公司及旅行社，包括國泰航空、HK Express、東灜遊等的最新消息，方便大家跟進！

日本入境航班安排！7大航空公司+旅行社最新安排丨持續更新

（2022年12月28日17:37更新）

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（圖片來源：Unsplash/jezael-melgoza）

日本首相岸田文雄於12月27日宣布，由12月30日起，將加強針對從中國出發抵達日本旅客的入境措施，屆時連接中、港、澳及日本的直航客運航班，將只可使用指定4個日本機場，包括東京成田機場、東京羽田機場、關西機場及中部機場（名古屋），並呼籲航空公司不要增加航班數量。

同時，運輸及物流局最新宣布獲日本當局確認， 本港航空公司航班仍可由日本各個機場載客飛返香港，即意味著目前在日港人仍然可飛返港。

詳情可按下面連結了解：

（日本外務省截圖）

消息公布後，引起不少準備出發前往日本旅行的旅客嘩然，當中以計劃前往北海道、福崗、九州等地的旅客最為受影響。記者整合5大香港航空公司及旅行社的日本入境航班安排，包括國泰航空、香港快運（下稱HK Express）、香港航空、EGL東灜遊及縱橫遊WWPKG，方便大家隨時了解最新消息，為旅程作好準備及後備方案。

（圖片來源：Unsplash/louie-martinez）

日本入境航班安排【1】樂桃航空取消1月至2月部分來往大阪航空

樂桃航空亦因應本政府的要求，取消於2023年1月20日至2月1日期間出發的香港—大阪(關西)線航班，受影響航班如下：

圖片來源：樂桃航空

樂桃航空提供2個方案，可以退票或轉乘同一航線的其他Peach替代航班：

1. 退票（無需繳付手續費）

申請退票期限：原定航班出發日算起30天內

2. 轉乘同一航線的其他Peach替代航班（無需繳付手續費）

替代航班轉乘手續辦理期間：原定航班出發日起的第二天算起的10天內

*於 2023年2月1日至28日期間出發的香港=大阪(關西)線航班現時未能提供轉乘服務

日本入境航班安排【1】樂桃航空

官網：https://manage.flypeach.com/hk/manage/retrieve-booking

聊天室查詢(免費)：https://support.flypeach.com/hc/cs/categories/115000263233

電話查詢(付費)：2830-4880 / [由香港境外撥出]+852-2830-4880

查詢時間：09:00 - 18:00



日本入境航班安排【2】全日空ANA取消部分1月來往東京航班

全日空ANA今日（28日）就宣布，因應日本最新入境航班政策，2023年1月17日至1月31日期間，由香港飛往東京成田機場，逢星期二、四、五及日起飛之NH812航班，將會全部取消。

日本入境航班安排【2】全日空ANA詳細安排可入以下連結了解

日本入境航班安排【3】香港航空 Hong Kong Airlines

香港航空Hong Kong Airlines宣布於12月30日起，取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知。

如果已經訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。同時，為了協助已在當地的乘客回港，香港航空另外安排去程不載客的航班接載乘客，乘客可選搭以下日子的航班回程：

北海道：12月30 及31日、1月1及4日 (共四班 )

沖繩：12月30日至1月3日 (共五班)

即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到call.center@hkairlines.com、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。

圖片來源：香港航空

日本入境航班安排【3】香港航空

香港航空官網：https://www.hongkongairlines.com

客戶熱線：3916 3666

電郵：call.center@hkairlines.com



日本入境航班安排【4】EGL東灜遊

旅行社EGL東灜遊宣布，將會盡快與個別受影響之旅客聯絡，並按出發日期先後順序處理。

同時，東灜遊亦宣布，12月29日「日本航空 X EGL北海道專機」團將會如期出發，並於1月2日在北海道直航回港。其他旅行團方面，乘坐不同航空公司的旅客，則將以不同方式返港。

日本入境航班安排【4】EGL東灜遊

HK Express

12月23日至27日出發之旅行團，將可於今日（28日）、30日、31日及1月1日，由北海道直航返港。

12月28日及29日出發之旅行團，將會取消行程。旅客可選擇保留團費或全數退款。



香港航空

12月26日出發之旅行團，將會於1月1日如期返港。

12月27日及28日出發之旅行團，將會乘坐日本內陸機前往東京，由東京如期返港。

12月29日出發之團隊將如期出發，確認1月4日直航回港，行程將不受影響



國泰航空

東灜遊現正與國泰航空協商，將盡快公布最新消息。



【於12月30日或以後出發或前往日本其他受影響地區的旅客】

至於其他受影響地區 (沖繩、高松、北海道等)之團，東灜遊正在向航空公司積極跟進航班安排，如有進一步消息即會儘快公佈。如因受影響而未能出發之旅行團，將按出發日期先後次序分批安排，可選擇保留團費或全數退款。



（圖片來源：東灜遊Facebook截圖）

東灜遊官網：http://www.egltours.com/



日本入境航班安排【5】國泰航空 Cathay Pacific

國泰航空宣布，因應日本政府最新入境政策，現正進行諮詢及評估，將最快於今日（28日）下午時段，透過官網www.cathaypacific.com公布最新消息，呼籲旅客現階段不需致電客戶服務查詢。

同時，國泰航空亦表示，截至目前為止，國泰所有往返日本的航班，包括往返福岡及札幌的航班均為正常運作。

日本入境航班安排【5】國泰航空 Cathay Pacific

國泰官網：www.cathaypacific.com



日本入境航班安排【6】香港快運 HKExpress

香港快運HK Express表示，將會盡快公布12月30日起，受影響航班之最新安排，已預訂HK Express的旅客可留意官網最新航班消息。

（圖片來源：HK Express Facebook截圖）

日本入境航班安排【6】香港快運 HKExpress

HK Express官網：http://www.hkexpress.com/



日本入境航班安排【7】縱橫遊 WWPKG

縱橫遊宣布，針對現身處於日本的旅客，將會與航空公司配合，安排旅客回港；而準備出發的旅行團，將會因應航班調配，更改酒店及旅行團的行程，旅客可決定轉團或全數退款。

（圖片來源：縱橫遊Facebook截圖）

同時，縱橫遊表示，今日（28日）及29日出發前往北海道的旅行團，將會全部正式取消，旅客可決定保留團費轉團或全數退款。

（圖片來源：縱橫遊Facebook截圖）

日本入境航班安排【7】縱橫遊 WWPKG

縱橫遊官網：http://www.wwpkg.com.hk/

