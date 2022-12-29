國泰取消名古屋/福岡航班、北海道減班次！部分東京大阪航班取消

國泰日本航班安排！日本宣布最新入境政策後，國泰宣布日本航班安排，取消由12月30日起所有名古屋及福岡航班，而北海道札幌、東京及大阪部分航班亦有受影響，有計劃於12月及1月份前往日本各地的旅客記得留意！

國泰日本航班安排｜取消名古屋/福岡航班、北海道減班次！部分東京大阪航班取消

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今日（12月29日）宣布國泰日本航班安排，根據日本政府最新通知，國泰航空的航班確認可以繼續營運來往日本所有機場的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋、福岡及札幌。

惟航空公司不得於12月23日至29日增加航班基礎以上的數量，故國泰航空每星期只能營運65班飛往上述目的地的航班，代表2023年1月來往日本的航班數量將會減少百分之20。

（圖片來源：國泰航空）

為符合日本當局的要求，由12月30日起至另行通知為止，國泰日本航班安排所有香港飛往名古屋和福岡的航班將會取消；前往札幌的航班將由每星期7班減至5班（取消星期一和星期三的航班），指定日子前往東京成田的航班CX500和前往大阪航班 CX502將取消。

從日本返回香港的航班方面，國泰航空將於12月30日至2023年1月8日按計劃營運所有定期航班，包括安排沒有載客的航班前往日本，協助旅客回港。

由1月9日到另行通知，名古屋出發的所有航班將會取消；札幌出發的航班將由每星期7班減少到5班（1月11日起取消星期一和星期三的航班）。而福岡、東京成田CX501和大阪航班CX503 將在指定日期取消。

（圖片來源：Unsplash/louie-martinez）

對於所有受航班安排影響的乘客，往返東京、大阪和札幌的乘客將會被轉至其他繼續營運的航班，而名古屋的乘客將會安排轉乘至大阪航班。另外，由於正值旅遊旺季其他日本航班已經爆滿，往返福岡的旅客將獲全額退款。

直接透過國泰航空預訂航班的旅客，將在數日內收到更改航班詳情的電郵。直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款。如透過第三方預訂航班，請直接聯絡相關的旅行代理跟進。顧客現階段毋須致電我們的顧客服務團隊直接查詢。

國泰航空昨日（27日）國泰航空宣布，因應日本政府最新入境政策，現正進行諮詢及評估，將最快於今日（28日）下午時段，透過官網www.cathaypacific.com公布最新消息，呼籲旅客現階段不需致電客戶服務查詢。

同時，國泰航空亦表示截至目前為止，國泰所有往返日本的航班，包括往返福岡及札幌的航班均為正常運作。

不過，有消息透露，國泰航空將會取消由本週五12月30日起，至2023年1月8日期間，所有由香港出發飛往北海道及福岡之航班，期間回程航班則會如常運作，即國泰會安排「吉機」前往各個原定航點接載旅客回港。