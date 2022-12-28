日本日前宣布周五（30日）起，中港澳航班僅可飛抵東京成田等4個機場。政府最新宣布，稱獲日本當局確認，本港航空公司航班仍可由日本各個機場載客飛返香港。

在日港人可飛返港！政府確認本港航班 可由日本各個機場載客返港

內地早前宣布由明年1月8日放寬防疫政策，因應有關措施，日本政府早前（27日）突發公布，由本周五（12月30日）起，中國內地、香港及澳門航班，僅可飛抵東京成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場，航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班。

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（圖片來源：Unsplash）

不過，運輸及物流局最新宣布獲日本當局確認， 本港航空公司航班仍可由日本各個機場載客飛返香港，即意味著目前在日港人仍然可飛返港。

運輸及物流局透過Facebook專頁發文指，因應日本早前的政策安排，運輸及物流局局長林世雄指當日收到日本民航局通知，局方已去信日本當局，嚴正要求撤回有關決定。經局方今日（28日）與日本當局溝通後獲得確認，日本入境新規定實施後，本港航空公司的航班仍然可由日本各個機場載客飛返香港，不限於羽田、成田、關西及名古屋4個機場。

（資料圖片）

同時，運輸及物流局亦已就事件與受影響的本地航空公司緊密溝通，並得悉它們會盡力安排受影響的乘客由日本返回香港。

圖片來源：運輸及物流局

至於計劃於12月30日或之後由香港出發前往日本的人士，運輸及物流局已提醒受影響的本地航空公司必須盡快和直接向受影響乘客交代事情發展。國泰網頁昨晚（27日）已作出更新，若以福岡作查詢，30日起已無航班前往。