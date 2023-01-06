日本宣布放寬香港航班入境限制，多間航空公司宣布恢復早前取消的部分日本航班，屯括國泰航空、香港快運航空（HK Express）及全日空（ANA），即睇航空公司最新日本航班安排！

國泰、HK Express、全日空復飛部分日本航班！附復飛日本航班詳情

日本宣布放寬香港入境航班限制，由1月8日起，香港出發的航班將可以使用成田、羽田、關西、名古屋中部、北海道新千歲、福岡、那霸及其他日本機場，航空公司亦可以增加由香港前往日本機場的航班。

（Unsplash）

日本航班安排【1】國泰航空

因應政策改動，國泰航空將會恢復以下指定日子的載客航班：

（網站截圖）

日本航班安排【2】香港快運航空（HK Express）

香港快運航空（HK Express）宣布恢復營運較早前取消的部分日本航班，包括往返福岡、大阪關西、東京成田及名古屋，詳情如下：

目的地：福岡

UO600：2023年1月15日

UO668：2023年1月21日、24日、27日、28日、29日、30日、31 日



目的地：大阪關西

UO688：2023年1月27日

UO898：2023年1月31日



目的地：東京成田

UO646：2023年1月24日

UO650：2023年1月25日



目的地：名古屋

UO680：2023年1月21日、24日、28日、30日



航空公司會為相關航班乘客盡快重新安排機位。由2023年1月8日起，出發前7日內曾逗留中國內地的旅客亦可乘搭前往福岡及沖繩的航班，同時毋須提交外遊紀錄申報表。

（HK Express）

日本航班安排【3】全日空（ANA）

全日空宣布復飛香港至東京加班航班NH812，復飛班次為1月22日、24日及26日，而1月17日、19日、20日、27日、29日及31日的班次將會繼續暫停。

NH812​​運航日期（即日起至1月底）：1月7、9 、11 、14、16、18、21、22、23、24、25、26、28、30日



（ANA）

另外，首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，往來東京成田機場的新航班亦會如期展開。