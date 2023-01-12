獨家｜大灣區航空疑超賣！設2大補償勸改期　或送往返曼谷機票

【大灣區航空超賣】農曆新年去轉旅行，相信是很多人的選擇。滿心歡喜預定了機票酒店，以為可以安心規劃行程？怎料航空公司和各國家入境政策仍存在很多變數！近日大灣區航空公司疑似出現超售問題，正逐一致電該航班乘客詢問改期意向，而且開出2大改期補償供乘客選擇，遇著這種情況，你會如何選擇？

大灣區航空超賣｜新年航班疑超賣！設2大補償 或送往返曼谷機票

（圖片來源：Unsplash@snowjam）

農曆新年在即，很多港人都打算出國旅行「避年」！記者早前亦於大灣區航空，購買了年三十（1月21日）飛往東京的機票，但昨天就意外收到大灣區航空職員致電，詢問是否願意改早一天或遲一天起飛，當記者問到其原因，有關職員承認該航班（HB530）出現超售情況，記者上網查詢單程機票，現時已顯示1月20日和1月21日經暫停選購。

而補償方面，願意妥協之乘客每位可獲得$1,000，或者往返泰國曼谷機票一張（半年內有效）作為補償！而改期方面，由於大灣區航空現時香港飛往東京的航班，每日只得一班，故此改期起飛時間一樣，乘客可自選座位，機票包含20Kg行李寄艙。

雖然距離農曆新年還有兩個星期時間，加上補償曼谷往返機票也算吸引，但基於記者早已安排好住宿和活動門票，因此已拒絕改期補償，好在航空公司只是勸喻乘客改期，在此事件上暫時有較大決定權。