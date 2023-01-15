元朗全新山林露營區人均$260起！約10萬呎草地、BBQ、巴士開Party

即將又有連假，不妨和家人去郊外呼吸新鮮空氣，過一個悠閒假期！元朗有一個新開的露營場地，不但位於林木間，有約10萬呎大草地，更設有巴士派對玩樂空間，及燒烤場地，可以一條龍由朝玩到晚，一家大細去度假最適合不過！

元朗全新山林露營區人均$260起！10萬呎草地、BBQ、巴士開Party

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（圖片來源：山林里農莊）

位於元朗錦田錦繡花園的新開露營場地「山林里農莊」，被一整片山林樹木包圍，總佔地面積高達約15萬呎，包括約10萬呎大草地，環境清幽舒適，放眼望去可見一片翠綠，令人感覺放鬆又清新。大家可以自駕露營，亦可在草地上紮營，再到森林步道漫步，度過一個悠閒假日。

價錢方面，自助露營（自備露營用品）的收費為每晚每位$260起；租用露營用品的套裝收費則由人均$303起；想一日遊去草地放電的朋友，亦可選擇單日野餐套票，人均收費為$156起。

除了紮營草地區，場地亦劃分為多個區域，包括汽車露營區、森林區、營火區、巴士區等。當中營火區可讓營友自己在營前生火玩「Campfire」，可謂香港少見；巴士區則可讓營友登上特別裝飾過的巴士上，在內開派對都沒有問題，設施相當多元化。

同時，農莊提供燒烤爐及用品可供租用，以便營友在草地上燒烤歎美食，亦可使用共享雪櫃存放食物及飲品。燒烤爐收費為每個$230（4人用），連1包燒烤碳、10枝燒烤叉及燒烤網，十分方便，適合懶人們！

想去露營度假的朋友，可到官網預訂及查詢。

山林里農莊

地址：新界元朗DD104LOT3405

電話：9406 4070

營業時間：12:00-18:00

官網：https://forestpathway.com/

