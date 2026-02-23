免費露營地點41大推介｜大浪灣／昂坪／南山／鹹田灣＋交通方法

免費露營地點｜天氣清涼、陽光普照，是露營的最佳時機，不少人會選擇在假期前往露營！《香港01》「好食玩飛」整合全港41大政府轄下的免費露營地點，其中包括東龍洲、鹹田灣、大浪灣等熱門營地，位置涵蓋港九新界地區，即入內文看詳細官方營地名單！不過，離開營地前記得帶走垃圾、勿非法生火，愛護大自然！



免費露營地點41個＋交通方法 東龍洲、大浪灣

全港41大政府露營地點及營地開放予市民，其中包括東龍洲、鹹田灣、大浪灣、大網仔等熱門營地。

（圖片來源：漁農自然護理署）

漁農自然護理署轄下露營地點

政府露營地點【1】流水響營地

地點：流水響，八仙嶺郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：粉嶺港鐵站搭乘52B號往鶴藪專線小巴，在流水響道坳頂迴旋處下車

前往方法：沿流水響水塘道，途經流水響水塘，接流水響郊遊徑，步行約30分鐘

政府露營地點【2】鶴藪營地

地點：鶴藪，八仙嶺郊野公園

營地類型：中型（營位數目界乎20至50）

交通：粉嶺港鐵站搭乘52B號往鶴藪專線小巴，在鶴藪村總站下車

前往方法：沿鶴藪道往鶴藪水塘前行，步行約15分鐘

政府露營地點【3】涌背營地

地點：涌背，八仙嶺郊野公園

營地類型：中型（營位數目界乎20至50）

交通：

【1】大埔墟港鐵站搭乘20R號往烏蛟騰專線小巴，在涌背燒烤場下車

【2】大埔墟港鐵站搭乘275R號往新娘潭巴士，在涌背燒烤場下車

【3】大埔墟港鐵站搭乘巴士75K號往大美督巴士，在大美督巴士總站下車

前往方法：涌背燒烤場下車之大；沿新娘潭道步行前往涌背燒烤場

政府露營地點【4】三椏涌營地

地點：三椏涌，船灣郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】大埔墟港鐵站搭乘20R號往烏蛟騰專線小巴，在大美督巴士總站下車

【2】大埔墟港鐵站搭乘75K號往大美督巴士，在大美督巴士總站下車

【3】大埔墟港鐵站搭乘275R號往新娘潭巴士，在新娘潭巴士總站下車

前往方法：沿新娘潭道步行往烏蛟騰，沿烏蛟騰郊遊徑步行至三椏村，步行約1小時

政府露營地點【5】東平洲營地（要留意船期）

地點：東平洲（更樓石），船灣郊野公園擴展部份

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：馬料水碼頭乘坐渡輪往東平洲，在王爺角碼頭下船

前往方法：沿沙頭村方向前行，步行約20分鐘

船期：

【去程】逢星期六、日上午九時或逢星期六下午三時三十分於馬料水碼頭開出

【回程】逢星期六、日下午五時十五分於東平洲王爺角碼頭開出

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【6】灣仔南營地

地點：灣仔半島南，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

營地類型：大型（營位數目多於50）

交通：西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車

前往方法：沿海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，步行約45分鐘

政府露營地點【7】灣仔西營地

地點：灣仔半島西，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

營地類型：大型（營位數目多於50）

交通：西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車

前往方法：沿海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，步行約45分鐘

政府露營地點【8】嶂上營地

地點：嶂上，西貢西郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在嶂上郊遊徑起步點下車

前往方法：沿嶂上郊遊徑上行，步行約1小時

政府露營地點【9】猴塘溪營地

地點：猴塘溪（海下路），西貢西郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在猴塘溪下車

政府露營地點【10】大灘營地

地點：大灘，西貢西郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在大灘下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在大灘下車

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【11】黃石營地

地點：黃石，西貢東郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在黃石碼頭總站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在黃石碼頭總站下車

前往方法：沿巴士站旁跟隨指示牌上行，步行約5分鐘

政府露營地點【12】北潭凹營地

地點：北潭凹（牛湖墩），西貢東郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在北潭凹站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在黃北潭凹站下車

【3】西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在北潭凹下車。

前往方法：沿著麥理浩徑第二段往赤徑方向前行，步行約20分鐘

政府露營地點【13】西灣營地

地點：西灣（大浪西灣），西貢東郊野公園

營地類型：大型（營位數目多於50）

交通：西貢墟乘29R號往西灣亭專線小巴，在西灣亭下車

前往方法：沿西灣村小徑，步行約1小時抵達西灣村，再沿麥理浩徑前行，步行約5分鐘

政府露營地點【14】浪茄灣營地

地點：浪茄灣（浪茄沙灘），西貢東郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【3】西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車

前往方法：沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫方向前行，經萬宜水庫西壩及東壩，再轉入往浪茄灣的小徑，步行約3小時

政府露營地點【15】白腊營地

地點：白腊（萬宜水庫萬宜路），西貢東郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【3】西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車

【4】西貢市巴士總站搭乘9號往麥理浩夫人度假村專線小巴，在北潭涌巴士站下車

前往方法：沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫前行，經萬宜水庫西壩，步行約2小時

政府露營地點【16】元五墳（南風灣）營地

地點：元五墳（南風灣），西貢東郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【3】西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車

前往方法：沿麥理浩徑第一段，經萬宜路往萬宜水庫前行，步行約45分鐘抵達上窰郊遊徑接萬宜路出口（近萬宜水庫之西壩副壩），轉入上窰郊遊徑，步行約15分鐘

政府露營地點【17】曝罟灣營地

地點：曝罟灣，西貢東郊野公園（曝罟灣）

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在北潭涌巴士站下車

【3】西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車

前往方法：沿北潭涌復興橋，沿北潭涌自然教育徑前行，到達上窰民俗博物館後轉往上窰郊遊徑起步點，向萬宜水庫方向，步行約45分鐘

政府露營地點【18】怡庭營地

地點：怡庭（北潭路近鯽魚湖），西貢西郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在北潭路下車

政府露營地點【19】水浪窩營地

地點：水浪窩，馬鞍山郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站中心搭乘299X往沙田市中心巴士，在水浪窩下車

【2】沙田市中心搭乘299X往西貢市中心巴士，在水浪窩下車

前往方法：沿旁前行，經麥理浩徑第四段起點，步行約20分鐘

政府露營地點【20】昂平營地（馬鞍山）

地點：昂平，馬鞍山郊野公園

營地類型：中型（營位數目界乎20至50）

交通：

【1】馬鞍山耀安邨乘NR84村巴，在馬鞍山村總站下車

【2】西貢市中心乘3號小巴，在菠蘿輋下車

前往方法：

【1】沿馬鞍山村總站出發，沿馬鞍山郊遊徑，步行約1小時

【2】沿菠蘿輋出發，沿北港凹車路上步行至大水井村，沿馬鞍山郊遊徑步行約1小時

政府露營地點【21】東龍洲營地

地點：東龍洲，東龍洲炮台特別地區

營地類型：中型（營位數目界乎20至50）

交通：

【1】鯉魚門三家村公眾碼頭搭乘街渡

【2】西灣河筲箕灣避風塘10號梯台搭乘街渡

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【22】鉛礦坳營地

地點：鉛礦坳，城門郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】荃灣兆和街搭乘82號前往城門水塘專線小巴，於可風中學下車

【2】搭乘32、40X、46P、46X、47X、48X、73X、278X巴士，於可風中學下車

【3】大埔墟港鐵站乘23K往新屋家專線小巴，於元墩下下車

前往方法：

【1】沿城門道直上到達城門水塘小巴總站，沿菠蘿壩自然教育徑步行到達教育徑尾後轉右，沿林道步行往鉛礦坳方向，步行約1.5小時

【2】沿衛奕信徑拾級而上，步行約1.5小時

政府露營地點【23】扶輪公園營地

地點：扶輪公園，大帽山郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】荃灣如心廣場巴士總站搭乘51號往上村巴士，於大帽山郊野公園站下車

【2】或荃灣港鐵站上蓋巴士站搭乘51號往上村巴士，於大帽山郊野公園站下車

前往方法：步行約5分鐘

政府露營地點【24】荃錦營地 （需要於郊野營人專頁預約使用）

地點：荃錦，大欖郊野公園

營地類型：中型（營位數目界乎20至50）

交通：

【1】荃灣如心廣場巴士總站搭乘51號往上村巴士，於大帽山郊野公園站下車

【2】或荃灣港鐵站上蓋巴士站搭乘51號往上村巴士，於大帽山郊野公園站下車

前往方法：步行約5分鐘

政府露營地點【25】河背營地

地點：河背，大欖郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：元朗泰衡街搭乘71號往石湖塘河背專線小巴，於河背村總站下車

前往方法：步行約30分鐘

政府露營地點【26】田夫仔營地

地點：田夫仔，大欖郊野公園

營地類型：中型（營位數目界乎20至50）

交通：

【1】荃灣如心廣場巴士總站搭乘51號往上村巴士，於大帽山郊野公園站下車

【2】或荃灣港鐵站上蓋巴士站搭乘51號往上村巴士，於大帽山郊野公園站下車

前往方法：沿麥理浩徑第9段，由荃錦郊野公園管理站開始，步行約2小時

政府露營地點【27】南山營地

地點：南山，南大嶼郊野公園

營地類型：大型（營位數目多於50）

交通：東涌市中心搭乘3M號往梅窩巴士，在南山下車

政府露營地點【28】白富田營地

地點：白富田，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：東涌市中心搭乘3M號往梅窩巴士，在南山下車

前往方法：沿場地告示牌小徑直上，步行約30分鐘

政府露營地點【29】十塱營地

地點：十塱，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：東涌市中心搭乘3M號往梅窩巴士，在貝澳下車

前往方法：沿芝麻灣道步行前往，途經咸田村，步行約40分鐘

政府露營地點【30】籮箕灣營地

地點：籮箕灣，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在水口村站下車

【2】東涌市中心搭乘23號往昂坪巴士，在水口村站下車

【3】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在水口村站下車

【4】梅窩搭乘2號往昂坪巴士，在水口村站下車

前往方法：沿鳳凰徑第九段（往石欖洲方向），步行約25分鐘

政府露營地點【31】石欖洲營地

地點：石欖洲，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在石壁警崗下車

【2】東涌市中心搭乘23號往昂坪巴士，在石壁警崗下車

【3】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在石壁警崗下車

【4】梅窩搭乘2號往昂坪巴士，在石壁警崗下車

前往方法：沿鳳凰徑第九段，往石欖洲方向，步行約40分鐘

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【32】大浪灣營地

地點：大浪灣，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在沙咀站下車

【2】東涌市中心搭乘23號往昂坪巴士，在沙咀站下車

【3】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在沙咀站下車

【4】梅窩搭乘2號往昂坪巴士，在沙咀站下車

前往方法：經宏貝道，走進鳳凰徑第八段（往狗嶺涌方向），步行約30分鐘

政府露營地點【33】狗嶺涌營地

地點：狗嶺涌，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在沙咀站下車

【2】東涌市中心搭乘23號往昂坪巴士，在沙咀站下車

【3】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在沙咀站下車

【4】梅窩搭乘2號往昂坪巴士，在沙咀站下車

前往方法：經宏貝道，走進鳳凰徑第八段（往狗嶺涌方向），步行約1小時

政府露營地點【34】萬丈布營地

地點：萬丈布，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在龍仔站下車

【2】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在龍仔站下車

前往方法：經羗山（南）引水道，走進羗山郊遊徑，步行至引水道約盡頭位置，沿水泥小徑上行至「龍仔悟園」，再接回鳳凰徑第五段往萬丈布前行，步行約1小時

政府露營地點【35】牙鷹角營地

地點：牙鷹角，北大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在大澳總站下車

【2】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在大澳總站下車

前往方法：經南涌村，走進鳳凰徑第七段，步行約40分鐘

政府露營地點【36】煎魚灣營地

地點：煎魚灣，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在大澳總站下車

【2】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在大澳總站下車

前往方法：經南涌村，走進鳳凰徑第七段，步行約2小時

政府露營營地【37】昂坪營地（大嶼山）

地點：昂坪，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘23號往昂坪巴士， 到昂坪總站下車

【2】梅窩搭乘2號往昂坪巴士， 到昂坪總站下車

【3】大澳搭乘21號往昂坪巴士， 到昂坪總站下車

【4】東涌市中心搭乘昂坪360吊車，至昂坪下車

前往方法：沿心經簡林路牌指示行走，沿旁邊小徑途經茶園至東山法門

政府露營營地【38】降下坳營地

地點：降下坳，八仙嶺郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】大埔墟港鐵站搭乘20R號往烏蛟騰專線小巴，於抗日英烈紀念碑下車

【2】大埔墟港鐵站搭乘275R號往新娘潭巴士，於新娘潭巴士站下車。

前往方法：沿新娘潭路，步行約15分鐘

政府露營營地【39】石壁營地

地點：石壁，南大嶼郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】東涌市中心搭乘11號往大澳巴士，在沙咀站下車

【2】東涌市中心搭乘23號往昂坪巴士，在沙咀站下車

【3】梅窩搭乘1號往大澳巴士，在沙咀站下車

【4】梅窩搭乘2號往昂坪巴士，在沙咀站下車

前往方法：沿羗山道（往大澳方向）步行約3分鐘

政府露營營地【40】鹹田灣營地

地點：鹹田灣，西貢東郊野公園

營地類型：大型（營位數目多於50）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在北潭凹站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在黃北潭凹站下車

【3】西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在北潭凹下車。

前往方法：沿著麥理浩徑第二段往赤徑方向，經過赤徑、大浪坳，步行約2小時

政府露營營地【41】大網仔營地

地點：大網仔一號營地，西貢西郊野公園

營地類型：小型（營位數目少於20）

交通：

【1】西貢市巴士總站搭乘94號往黃石碼頭巴士，在西貢戶外訓練營站下車

【2】鑽石山巴士總站搭乘96R號往黃石碼頭巴士，在西貢戶外訓練營站下車

【3】西貢市巴士總站搭乘7號往海下專線小巴，在西貢戶外訓練營站下車

前往方法：沿大網仔路向北潭涌方向步行約5分鐘，到烈士碑園再沿路旁小路步行5分鐘