澳門旅遊5大新景點！睇老佛爺生前設計 大賽車博物館重開

【澳門旅遊】澳門繼宣佈推出「賞你遊」交通票「買一送一」優惠，令當地隨即成為了許多香港人假日的旅遊目的地！記者整理了這份新景點清單，讓大家知道澳門封關約3年後，帶給大家甚麼新體驗！

澳門旅遊｜澳門5大新景點！睇老佛爺生前設計 大賽車博物館重開

作為國際賭城的澳門，在對外封關3年間仍繼續有新旅遊景點落成。到訪各大新景點前，大家可以先計劃好用甚麼方式前往澳門，港澳之間的跨境交通詳情可參閱以下連結：

澳門5大新景點【1】益隆炮竹廠舊址遊徑

剛在2個月前落成的益隆炮竹廠舊址遊徑連繫已活化的舊炮竹廠及鄰近池塘，讓大家邊走邊了解澳門炮竹業之歷史及氹仔的園林風光。益隆炮竹廠是全澳保存得最好的爆竹工業遺蹟，在遊徑走一趟，便能夠瞭解往日炮竹生產及製作工序流程。

益隆炮竹廠舊址遊徑

地址：氹仔律政司街

開放時間：每日06:00 - 19:00 (展覽館及文創禮品店：10:00 - 19:00)

收費：免費



澳門5大新景點【2】大賽車博物館

在1993年啟用的大賽車博物館已於2021年夏天完成修葺並重新開放。翻新後的博物館除了增添了新展品，還加入了VR系統，讓大家親身體驗坐上格蘭披治電單車的快感。館內亦設有賽事指揮中心、車隊指揮台、維修站等賽事體驗區，讓大家體會車隊工人的工作。

地址：澳門高美士街431號

開放時間：星期一、三至日10:00 - 20:00（最後入場時間為17:30）

收費：$80；$40（12歲或以下兒童及65歲或以上長者、殘疾人士與其一名同行照顧者）；$0（3歲或以下兒童）（澳門居民可使用特別優惠）



澳門5大新景點【3】澳門倫敦人度假村

參照倫敦街頭作設計的澳門倫敦人度假村於2021年1月開幕。建築內、外皆極具英倫風！度假村外更設有一座「大笨鐘」讓大家拍下「偽遊歐」的照片！每晚，度假村皆會上演五光十色的《倫敦人光效匯演》，點亮整面外牆，讓大家目不暇給。

地址：澳門路氹連貫公路

開放時間：24小時

收費：免費



澳門5大新景點【4】上葡京綜合度假村

上葡京綜合度假村仿照歐園林及宮殿所設計，於2021年7月落成。度假村內有3間酒店，當中的澳門卡爾拉格斐奢華酒店由時裝界「老佛爺」卡爾·拉格斐所設計，設有270間客房，以卡爾象的象徵顏色——黑白色為主用色。

地址： 路氹射擊路

開放時間：24小時

收費：免費



澳門5大新景點【5】澳門葡京人

2021年7月開幕的澳門葡京人是新交風格交融的渡假村。葡京人不但具現代元素設計，亦加入了澳門60年代常用的舊風格，讓老一輩猶如回到了自己青壯年的時期。渡假村特別架設了「澳門飛索」，讓大家以時速55公里滑過渡假村上空，飽覽路氹的壯麗景色。

地址： 路氹溜冰路

開放時間：24小時

收費：免費

