HK Express台灣平機票！香港快運（HK Express）推出台灣機票限時優惠，香港出發去台北、台中、高雄單程票價低至$108起，來回連稅$1,113起，買寄艙行李更有66折，由即日起開始預訂！

HK Express飛台灣單程$108起！台北/台中/高雄都有 寄艙行李66折

雖然台灣尚未正式開放自由行，不過HK Express今日突發推出新年快閃機票優惠，香港來回台北、台中及高雄單程票價低至$108，來回連稅$1,113起，預訂日期由即日起至2023年1月28日，未知是否預告台灣即將「開關」，但有需要的朋友記得把握機會！

香港至台北來回連稅$1,113起

香港至台中來回連稅$1,113起

香港至高雄來回連稅$1,113起



（圖片來源：HK Express）

以上價錢包7公斤手提行李，但未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。如果想加購寄艙行李，今次特別推出66折寄艙行李優惠，想「爆買」手信都無問題！

（圖片來源：HK Express）

今次快閃優惠的出發日期由2023年2月1日至3月31日，根據記者今日（26日）在官網機票搜尋器查詢，平機票數量仍然有不少，而且台北、台中及高雄的航班時時間亦算不錯，可以早、午機去晚機返！

HK Express台灣機票優惠

預訂日期：即日起至2023年1月28日下午11時59分

旅遊日期：2023年2月1日至3月31日

預訂網站：https://www.hkexpress.com/zh-hk

