樂桃航空（Peach）2月正式復飛日本來回香港航班，更推出夏季早鳥8折優惠，3月至10月香港飛大阪單程低至$790起！Peach除了包20kg行李及免費揀位，更不收燃油附加費，而且暑假旺季都有平機票，想去大阪旅行的朋友不要錯過了！

Peach樂桃航空8折飛大阪！暑假旺季有份 包20kg行李、不收燃油費

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（圖片來源：樂桃航空）

樂桃航空（下稱Peach）2月起將正式復飛日本來回香港航班，並推出夏季早鳥優惠。由即日起至1月30日凌晨1時，預訂3月至10月香港飛大阪機票，均可享8折優惠，單程機票票價低至$790起，連暑假旺季都有平機票！

（圖片來源：Unsplash/miram-oh）

Peach的機票票價包20公斤寄艙行李，亦可以免費選擇機上座位，相當抵坐。而Peach的另一賣點是，所有航班票價均不收取燃油附加費，絕對是窮遊朋友的心水之選。

航班時間方面，3月至10月每日均設來回大阪之航班，去程航班為MM68，出發時間為早上12時50分或1時35分；回程航班則為MM67，起飛時間為晚上8時55分或晚上9時15分。航班時間超靚，可以「早機去，晚機返」，在大阪玩到最後一刻才出發去機場！

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到樂桃航空Peach官網預訂，或查詢最新價格及航班資料。

樂桃航空Peach大阪機票詳情

預訂日期：即日起至1月30日01:00

出發日期：3月1日起至10月28日

官網：https://www.flypeach.com/hk

