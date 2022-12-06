台灣景點｜台灣十大熱搜景點名單出爐！季軍係好多港人聽都未聽過

【台灣景點單】台灣Yahoo！奇摩（簡稱「Yahoo」，香港又名「雅虎」）近日公佈2022年度「台灣十大熱搜景點」名單。「十大熱搜景點」由Yahoo用家以輸入關鍵字作搜尋而統計得出，很大程度上反映了台灣的Yahoo用家對哪些台灣景點有興趣。就讓我們以倒敘的方式來看看台灣網民今年對哪十個台灣景點最感興趣！此前，可以先看看台灣入境要求，準備等台灣正式開放自由行再去吧！

台灣景點｜台灣十大熱搜景點名單出爐！離島佔4席位 季軍較少港人曾到訪

在「台灣十大熱搜景點」排行榜上，不乏台灣在世界上知名的旅行景點，亦有香港人較少到訪的景點。十大熱搜景點遍布北台灣的新北市到南台灣的屏東縣，不少台灣的海島亦有上榜！

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台灣十大熱搜景點名單【10】綠島

位於台東海岸對出的綠島擁有珊瑚礁與溫泉。每逢假期，不少人會臨島浮潛與泡湯。戒嚴時期，綠島一度設立專門監管、囚禁異見者和政治犯的監獄。今天，島上有紀念園區紀念在白色恐怖下的死難者，同時供遊客憑弔。

所在縣市：臺東縣

觀光名勝：朝日溫泉、綠島燈塔、白色恐怖綠島紀念園區



台灣十大熱搜景點名單【9】陽明山

陽明山位於台灣北部，山上擁有許多罕見、獨特的地景。包括水面呈現乳白色的牛奶湖、會長年噴發磺煙現小油坑等。陽明山上亦有不少歷史建築，包括前總統蔣中正曾用作避暑的草山行館。

所在縣市：臺北市、新北市

觀光名勝：草山行館、牛奶湖、小油坑磺煙噴口



台灣十大熱搜景點名單【8】懇丁

墾丁是南台灣的海邊渡假勝地，擁有沙灘、夜市、獨特地景與多條渡假村，更曾入選「2014年度十大新興亞洲旅遊城市」。每年於4月初，當地會舉辦的「墾丁音樂季」，多年來一直吸引不少音樂迷到場為歌星應援、打氣，順道享受懇丁的陽光與水上活動。

所在縣市：屏東縣

觀光名勝：墾丁大街夜市、青蛙石海洋遊憩公園、船帆石



台灣十大熱搜景點名單【7】蘭嶼

與綠島一樣，蘭嶼是台東對出的小島。蘭嶼是達悟族的主要聚居地，島上逾8成人口均是達悟族人。達悟族人之多，令蘭嶼各處都充滿達悟族文化元素。在椰油、朗島及野銀等部落倘佯，可以看到多艘畫上達悟圖案的「拼板舟」在海傍擺放，準備接載族人出海。

所在縣市：臺東縣

觀光名勝：東清灣、大天池、椰油部落



台灣十大熱搜景點名單【6】北投溫泉

北投溫泉是台灣溫泉旅行的發佯地，是全台首間溫泉旅館——天狗庵的所在地。時至今日，北投溫泉的溫泉旅館與湯屋觸目皆是。每逢入冬，不少台灣人會到訪北投各大溫泉，過一個溫暖的假期。

所在縣市：臺北市

觀光名勝：北投溫泉博物館、地熱谷、龍鳳谷



台灣十大熱搜景點名單【5】合歡山

有「雪鄉」之稱的合歡山高3,417米，位於台灣中部。合歡山上的景色優美，春、夏季可觀賞到紅毛杜鵑花叢；秋季時，漫山紅葉，大片山脈被染上黃、橙、紅色；而有冬季時，山頭白雪紛飛，遊客在此時登山，可看到台灣難得一見的雪景。

所在縣市：南投縣、花蓮縣

觀光名勝：楓紅谷、武嶺、天巒池



台灣十大熱搜景點名單【4】澎湖

澎湖乃台灣西岸對出的群島，由約90個島嶼所組成。多個島嶼上具有千變萬化的地景，使澎湖入選「Lonely Planet Publications」（寂寞星球出版社）2011年公佈的「全球十大最佳世外桃源島嶼」。群島的生物多樣式高，貓嶼更是亞洲最大的玄燕鷗繁殖地區。

所在縣市：澎湖縣

觀光名勝：青螺沙嘴濕地、小門鯨魚洞、澎湖玄武岩自然保留區



台灣十大熱搜景點名單【3】司馬庫斯

地處海拔約1500公尺高處的司馬庫斯，是泰雅族於新竹縣深山的部落，全區的居民幾乎皆是泰雅族族人。當地因昔日長期沒有電力供應而被稱為「黑暗部落」。1991年，司馬庫斯的神木（巨型老樹）被發現，吸引許多遊客前來欣賞並帶動了當地觀光業發展。遊客在司馬庫斯可欣賞年老高壽的神木外，也能夠觀賞到泰雅族的傳統建築。由於司馬庫斯遠離市區且交通較為不便，大部份香港旅行團並沒有安排客人遊覽此處。

所在縣市：新竹縣

觀光名勝：司馬庫斯巨木群、司立富瀑布、生命之樹木雕



台灣十大熱搜景點名單【2】小琉球

小琉球是屏東東港對出的小島，海洋資源豐富，可以進行各種水上和潛水活動。遊客沙灘上耍樂或於近岸觀賞珊瑚後，可以在漁港享用生猛海鮮。島上亦有多間冰品店，讓大家在炎炎夏日消一消暑。

所在縣市：屏東縣

觀光名勝：大福漁港、烏鬼洞風景區、碧雲寺



台灣十大熱搜景點名單【1】阿里山

地處台灣中部的阿里山是當地人氣旅遊景點！疫情前，年均遊客數量超過一百萬！阿里山上草木繁盛，景色秀麗。山上有多條步道讓遊客沿途觀賞山上的神木、奇石與瀑布。天氣晴朗之時，大家更有機會欣賞到「雲海環山」的眩麗景緻。

所在縣市：南投縣、嘉義縣

觀光名勝：小笠原山觀景台、天空步道、特富野古道

