內地一名以飲食直播影片維持生計的網紅，早前以天價購入原條大白鯊煮食後直呼「鯊魚肉好吃！」，事後更將整個過程上傳至網絡引起瘋傳。有關當局調查後發現該條鯊魚為國家二級保護動物，事主被拘捕後下場超慘！

內地網紅拍片食原條大白鯊！直呼：鯊肉魚好吃 被捕後下場超慘

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（《海底奇兵》截圖）

天價購入鯊魚煮食再拍片！網民睇唔過眼檢舉

內地近年興起以影片及直播維生的行業，當中不少以飲食為內容主軸的「吃播」網紅，為博得更多觀看數而出盡奇招，內容不乏獵奇食物或味覺極限等。去年，坐擁過百萬粉絲的內地吃播網紅「提子」，就因上傳進食原條鯊魚的影片而掀起極大風波。

綜合內地媒體報道，提子將購買鯊魚及烹調進食的過程完整收錄於影片之中，包括以7,700人民幣購入鯊魚、將鯊魚製成燒烤水鯊魚及水煮鯊魚、展示鯊魚比自己身高更長等畫面，更在影片中邊進食鯊肉魚，邊直呼「鯊魚肉好好吃！」，在內地網上瘋傳。

提子多次在影片中強調該鯊魚為人工繁殖可供食用，但公益科普組織「御靈苑」的成員蛇叔，就根據鯊魚的外觀特徵辨認出該鯊魚為大白鯊（學名噬人鯊），隨即火速向警方舉報及提供線索。

危害國家二級保護動物！事主下場超慘

警方接獲通報並經深入調查後，在提子家中搜出的鯊魚骨及其他殘骸，經中國水產科學研究院南海水產研究所比對證實為大白鯊，並將相關情況移交給市場監管部門。研究所指出，該大白鯊為《野生動物保護法》中國家二級保護動物，法例禁止危害相關珍貴及瀕危野生動物。

1月28日，四川南充市市場監管局正式通報，提子因非法購買、食用國家重點保護野生動物大白鯊，被罰款12.5萬元人民幣。提子的吃播帳戶已被注銷，並在29日向網民透露自己尚未找到工作，不方便透露一切有關未來發展及現階段的規劃。

大自然中的野生動物都在食物鏈中都舉足輕重，大家切記要愛護動物，切勿以身試法了！