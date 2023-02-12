東京銀座酒店推介！日本著名連鎖酒店品牌Dormy Inn分店遍佈全日本，最近集團旗下於東京銀座再開新酒店，最大特色是設有天然溫泉大浴場，部分客房主打輕奢和風設計，有私人露台及檜木浴室，如同置身傳統日式溫泉旅館！當然不少得要歎埋Dormy Inn酒店「招牌」免費宵夜拉麵，即睇新酒店介紹！

東京銀座溫泉酒店2月開幕！設榻榻米房、歎天然溫泉/免費宵夜拉麵

「天然溫泉七寶之湯Dormy Inn PREMIUN銀座」將於2023年2月23日開幕，距離東京Metro「東銀座站」僅4分鐘路程；而且由酒店出發，前往銀座最熱鬧的購物區，如銀座三越、GINZA SIX等大型百貨商場，加上周邊食肆林立，非常方便！

（圖片來源：ドーミーインPREMIUM銀座）

酒店共有12層提供154間客房，供應單人房、雙人房及和式房間，其中位於12樓頂層和式客房以酒店旗下品牌「御宿 野乃」為靈感，由走廊至客房均舖上榻榻米，房內浴室更用上檜木浴池，極有身處傳統溫泉旅館的感覺！

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除此之外，酒店設有稱為「黑湯」的天然溫泉大浴場及桑拿等設備，完成一日行程之後，就可以酒店慢慢享受，消除旅程中的疲勞。歎完溫泉之後，酒店更會免費提供宵夜拉麵、雪糕及乳酸飲品等，每晚9時30分至11時都可以食到，不妨一試！

「天然溫泉七寶之湯Dormy Inn PREMIUN銀座」現開放官網及部分訂房網站預訂，每晚房價18,590日圓起（港幣約$1,137起），即人均$569起。

地址：東京都中央區銀座6-16-8

交通：東京Metro日比谷線、淺草線「東銀座站」4號出口步行4分鐘

開幕日期：2023年2月23日

官方網站：https://www.hotespa.net/hotels/ginza/

預訂：Trip.com｜booking.com