東京上野和風酒店人均$230起！露天風呂睇晴空塔夜景、著和服打卡

【東京酒店推介2023】東京上野酒店選擇眾多，今次介紹一間位於御徒町附近的酒店，與一般連鎖商務酒店不同，酒店設計主打日式傳統風格，由大門到客房都可以感受濃厚的和風色彩，更設有和服租借服務，而且交通方便，人均每晚只需$230起！

東京上野和風酒店人均$230起！設露天浴池賞晴空塔、租借和服打卡

Cotoha Hotel位於上野御徙町附近，酒店外觀設計成傳統日式古民家風格，掛上紅色和式布簾；大堂出入口則擺放了一套和服，大廳及走廊亦隨處可見日本神話、花紋等畫作及裝飾，洋溢著濃厚和風氣息！

（圖片來源：Cotoha Hotel）

酒店設有4種房型可供選擇，包括雙床雙人房（ICHIMATSU/Compact Twin）、標準雙床雙人房（AYIZOME/Standard Twin）、單床雙人房（ASANOHA/Compact Double）及家庭套房（UKIYO/Superior Twin），適合1至4人入住。客房內有齊電視、雪櫃及基本用品，設備相當齊全。

提提大家，由於酒店的雙人房面積偏細，如果預計會有多件隨身物品或大型行李，在預訂前就需要多加考慮及留意房型大小！

除此之外，酒店頂樓設有露天風呂（必須提前預約），晚上能夠眺望晴空塔夜景，非常寫意！另外，酒店有和服租借服務，有需要可以向前台服務人員預約及查詢。

Cotoha Hotel位處住宅區附近，距離御徙町站南口5分鐘路程，周邊有便利店，隨時可以買宵夜或者補充生活必需品！每晚房價低至$460起，兩人入住每晚人均約$230起，不少曾入住旅客表示工作人員服務態度親切，雖然酒店房間偏小，但整體入住體驗舒適，價錢實惠！

Cotoha Hotel

地址：東京都台東区台東4-5-12

交通：御徙町站南口步行5分鐘

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