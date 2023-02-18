東京全新DAISO旗艦店將於2月底開幕！全新DAISO旗艦店佔地超過2,300平方米，為全東京最大分店，同時集合旗下3大人氣品牌，包括DAISO、Standard Product及THREEPPY，各位12蚊店Fans又多個朝聖尋寶的好去處！

東京最大DAISO旗艦店2月開幕！集合3大人氣品牌 首設追星應援專區

日本大創產業宣布，全新東京DAISO旗艦店於2月22日開幕，選址池袋東武百貨，佔地一層超過2,300平方米，為全東京面積最大；同時集合旗下3大人氣品牌，包括DAISO、Standard Product及THREEPPY。

（圖片來源：池袋東武百貨）

全新東京DAISO旗艦店最大的特色，就是同時集結DAISO、Standard Product及THREEPPY的商品，有DAISO推出的各式各樣生活必需品、居家用品、美妝用品及卡通人物聯乘商品等，而THREEPPY則主打潮流時尚配件等雜貨，將會成為商品數量最多的店舖。

其中，Standard Product更會與擁有440年歷史的日本香堂合作，推出日本國產線香，共有5種味道，將於東京旗艦店率先發售；另外，為了迎合池袋次文化盛行的特色，旗艦店更首次特設應援專區，專賣各式各樣應援物、工具，各位「追星族」必訪！

DAISO池袋東武店

地址：東京都豊島區西池袋1-1-25東武百貨店池袋本店6樓3、4番地

營業時間：上午10時至晚上8時

開幕日期：2023年2月22日

