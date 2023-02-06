【東京自由行2023】東京「三鷹之森吉卜力美術館」是近期熱門的日本景點，由動畫大師宮崎駿創立，館內展示大量宮崎駿動畫角色，例如龍貓、《天空之城》巨型機械人、《飛天紅豬俠》動畫場景等，吸引眾多遊客前往朝聖打卡！今次記者親身由東京新宿出發去三鷹之森吉卜力美術館，前往探索童真宮崎駿動畫世界，即看交通和購票方法詳情。

記者日本直擊！東京必去三鷹之森吉卜力美術館 附交通+購票方法

三鷹之森吉卜力美術館官方網站

記者由東京新宿乘搭JR中央線出發，20分鐘就已經到達三鷹站。三鷹之森吉卜力美術館（三鷹の森ジブリ美術館）位於三鷹市井之頭公園的南邊，需要於吉祥寺駅（バス）乘坐巴士（約5分鐘）直抵，或者於JR三鷹站南口沿著玉川渡槽再步行約15分鐘到達，相當快捷與方便。

地圖（圖片來自官方網站）

三鷹之森吉卜力美術館（三鷹の森ジブリ美術館）共有3層加屋頂庭園，地下一層是中央大廳、一樓是宮崎駿工作室展覽區、二樓是商品店和兒童玩樂區，而頂層就是空中花園區。館內嚴禁拍照和飲食，想打卡的朋友要忍耐至室外區域才能拍照！

進入美術館前，工作人員會先帶領大家兌換1張電影票和1張菲林紀念卡，憑藉電影票可於地下一層的影像展廳「Saturn」（入口左手邊），觀看一次由土星製作的原創短篇動畫，每日及每期上映的電影均不相同，而且每人只限觀賞1次！

而中央大廳右手邊是動畫製作展覽區，不僅紀錄了宮崎駿多年來製作的動畫，更加有80、90年代動畫製作的原理展示！最令人印象深刻的是旋轉「龍貓巴士」，靜止時可見到有8至9個龍貓巴士圍成一圈，每一個都有細微的動作差異，待龍貓巴士「旋轉」起來後，從視覺上看到「龍貓巴士」尤如跑動起來，相當有趣！

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從二樓「龍貓巴士」出口出來，經過佈滿植物的螺旋型樓梯，來到頂層庭院的重點打卡景點——巨型《天空之城》機械人（ロボット兵）。高約5米的機械人完美還原《天空之城》動畫中「守護神」的角色，同樣寓意守護著三鷹之森吉卜力美術館。

而機械人後面則有動畫《天空之城》拉普達的中樞石碑，上面刻著「拉普達」文字，而且被四周的綠色植物環繞，充滿神秘感！

除了頂層的機械人和石碑，館內室外都有相當多打卡位等大家慢慢發掘！例如地下層入口旁邊有一條小路，可以通往地下小花園。該處可以飽覽各種動畫場景，例如有《魔女宅急便》的小木屋，《飛天紅豬俠》的取景地佈景等，都能讓人聯想起一幕幕經典的宮崎駿動畫作品。

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參觀完所有展區和室外展覽，當然要去商店購物！商店位於2樓「龍貓巴士」展示區對面，有大量美術館限定商品，包括文具、小食、模型、衣物、首飾、毛巾、掛飾、餐具等，價格比香港便宜得多，而且款式眾多，宮崎駿迷們絕對可以花上很長時間挑選自己的心頭好！

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至於購票方面，須留意三鷹之森吉卜力美術館櫃檯窗口不出售門票，大家如欲參觀必須記得預購門票。大家可透過Lawson票務網站購買，每月10日於早上10點時正發售下一個月的門票。每日由上午10時至下午5時，總共有8個入場時段可以選擇，為分散人流，大家務必在所選時段1小時內入場！

另外，近日三鷹吉卜力美術館與旅遊平台 KKday合作，推出三鷹之森吉卜力美術館＆井之頭公園漫步半日導賞遊，價錢為$262/人，屆時可以憑二維碼（QR Code）入場。

購票方式：請按此

三鷹之森吉卜力美術館（三鷹の森ジブリ美術館）交通+購票詳情

地址：東京都三鷹市下連雀一丁目1番83号

前往方法：JR三鷹站南口沿著玉川渡槽步行約15分鐘

JR三鷹站南口乘坐9號社區巴士約5分鐘

中央線吉祥寺站南口步行約15分鐘

開放時間：星期一至五 10:00-17:00；週末及節假日 10:00-19:00

閉館日：逢星期二

購票方式：KKday｜Lawson票務網站

票價：Lawson 票務網站：成人（￥1,000）；中學生（￥700）；小學生（￥400）；4歲以上嬰兒（￥100）

KKday 三鷹之森吉卜力美術館＆井之頭公園漫步半日導賞遊：$262/人（大小同價）