台北機票優惠！台灣正式開放港人自由行入境，各大航空公司紛紛推出台灣機票優惠，中華航空（華航）台北來回連稅$1,945起，包23公斤寄艙行李，同時華航將於3月起恢復香港至高雄航線，來回連稅$1,988起！出發前記得申請入台證及留意台灣入境安排！

中華航空台北來回$1,084起！包23kg寄艙行李 高雄來回$1,179起

事隔3年，終於可以再去台灣自由行！陸委會昨日（14日）宣布，將於2月20日恢復港澳人士入境台灣自由行，各大航空公司亦趁機推出台灣機票優惠，其中中華航空來回台北低至$1,084起，連稅$1,945起，包23公斤寄艙行李，不怕無位帶手信返香港！

（圖片來源：Vernon Raineil Cenzon/Unsplash）

經記者今日實測，於永安旅遊預訂香港至台北機票，5月17日至22日出發，每位$1,084起，連稅$1,945起。

（永安旅遊網頁截圖）

中華航空將於3月1日恢復香港至高雄航線，同樣經永安旅遊預訂香港至高雄機票，5月17日至22日每位$1,179起，連稅$1,988起。

（永安旅遊網頁截圖）

中華航空台北/高雄機票優惠

價錢：台北來回$1,084起；高雄來回$1,179起

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