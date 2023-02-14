台灣開放港澳人士入境自由行！2月20日起接受網上申請入台證

【台灣自由行】台灣開關！台灣正式開放港人入境自由行，陸委會今日（14日）宣布，將於2月20日正式開放港人以自由行方式入境台灣自由行，同時恢復接受網上申請入台證，等待3年終於可以再去台灣自由行，即睇台灣自由行入境詳情！

台灣開放港澳人士入境自由行！2月20日起接受網上台證申請

台灣早於去年10月13日正式開關，來自海外的旅客可以免隔離入境，而港澳人士則由11月中起可以團體方式前往台灣旅遊，惟政策一直未開放港澳人士以自由行方式入境。

（Unsplash/Lisanto）

陸委會今日（14日）宣布，由2023年2月20日上午9時起將放寬防疫限制，恢復港澳人士可以自由行方式入境台灣旅行，包括恢復網上入台證申請，以及取消旅遊團專案方式入境台灣等，陸委會說明詳情如下：

1. 恢復受理港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽）。



2. 符合資格者，可以網簽方式申請來臺，或事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證。有關申請應備文件及手續，請參考該署全球資訊網。



3. 疫情期間實施之港澳居民入境管制措施，均予以取消。基於港澳居民已可申請網簽或雲端停留來臺，去年11月7日專案開放以團體方式來臺觀光措施不再辦理，回歸常態申請。



台灣自由行｜2.20起接受港澳人士入台證申請

入境台灣網絡簽證適用於香港、澳門出生之永久居民；非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台及持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證人士。

符合資格者，可以在「內政部移民署」網頁系統登記，輸入正確資料後並列印申請書，連同有效期3個月以上之港、澳特區護照、身份證正本及來回機票，於有效期內（自許可日起計3個月內）出入境1次，每次停留30天，費用全免。