澳門上葡京自助山買一送一！澳門自助山向來深受遊客歡迎，上葡京酒店自助餐「自助山」推出自助餐優惠低至買一送一，人均最平$139就歎到自助午餐，任食多款美食，包括新鮮海鮮及戶外燒烤區等，超抵食。有計劃去澳門一日遊的朋友不要錯過！

澳門上葡京自助山買一送一！人均$139起任食3小時 海鮮/戶外燒烤

澳門上葡京酒店自助山推出買一送一優惠！由即日下午3時起，於Kkday網站預訂「自助山」自助午餐，優惠價$278/2位，平均每人只需$139，就可以任飲任食3小時！優惠適用於星期一至星期日，供應時間由中午12時至下午3時。

澳門自助山優惠【1】自助午餐買一送一

澳門自助山優惠價：成人$278/2位起 ，平均$139/位起（原價$317/位起）



如果搶不到澳門上葡京自助山買一送一優惠，今次同步推出澳門上葡京自助山自助午餐及自助晚餐優惠。自助午餐人均$278起，供應時令刺身、壽司卷物、台灣美食、滋補燉湯、烤羊腿等；自助晚餐歎到即開生蠔、時令刺身、壽司、加拿大長腳蟹、黑毛豬火腿、蒙古烤全羊等，人均$548起，非常豐富！

澳門自助山優惠【2】3小時自助午餐

優惠價：成人$278/位起 （原價$317/位起）



澳門自助山優惠【3】4小時自助晚餐

優惠價：成人$548/位起 （原價$757/位起）



（Kkday）

澳門上葡京酒店「自助山」買一送一

優惠期（預訂期） : 2023年2月21日15:00至2月23日23:59

使用日期：2023年3月8日至3月31日

用餐時段：自助午餐 12:00-15:00 / 自助晚餐 17:30-22:00

地址：澳門上葡京 3 樓

預訂網址：請按此