日本電話卡買一送一！準備出發去日本自由行，有旅遊平台推出日本電話卡買一送一優惠，5日及8日4G無限數據上網SIM卡，折後分別最平只需$58.5及$86.5，好抵買！即睇開賣日期及優惠詳情！

日本電話卡限時買一送一！5日/8日SIM卡最平$59、4G無限數據上網

旅遊平台Kkday由即日起舉行一連5星期「感謝祭2023」，將會推出近100項本地餐飲美食、玩樂套票及海外旅遊產品優惠。其中，3月1日下午3時有日本上網電話卡買一送一優惠，5日及8日4G無限上網卡，折後最平每張$58.5，數量有限，售完即止！

優惠【1】買一送一：日本Docomo/KDDI上網卡（5日/8日）

價錢：（5日）$117/2張（平均$58.5/張）

價錢：（8日）$173/2張（平均$86.5/張）

領取方式：指定地點領取或香港順豐到付

預訂網址：請按此

如果搶不到買一送一優惠，今次同時推出Docomo/KDDI上網卡7折優惠，同樣有5日及8日用量可以選擇，最平$82起，到埗後一插即用，方便自由行上網睇地圖、找餐廳資料！

優惠【2】低至7折：Docomo/KDDI上網卡（5日/8日）

價錢：（5日）$82/張（原價$117）

價錢：（8日）$122/張（原價$173）

領取方式：指定地點領取或香港順豐到付

預訂網址：請按此

日本Docomo/KDDI上網卡 優惠詳情：

優惠期：2023年3月1日15:00至3月7日23:59

領取地點：香港九龍灣常悅道21號The Eastmark 5樓502室

營業時間：星期一至五上午10時至12時、下午2時至7時

預訂網址：請按此*訂購日起計（選擇之日期為訂購日），貨品大約7工作天內送到，需視乎實際運輸情況而定