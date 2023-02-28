【3月生日優惠2023】3月生日優惠10大餐廳免費食！今次記者整合3月生日壽星10大3月生日優惠免費食，包括半島酒店免費歎西餐再送蛋糕、酒店自助餐、燒肉放題、BBQ、釣蝦場等等，3月生日的壽星仔女記得留意了！

- 下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定

- 部分優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，最終優惠情況視乎個別餐廳而定，詳情可致電餐廳查詢。



3月生日優惠壽星10大餐廳免費食！半島西餐/和牛燒肉放題/自助餐

3月生日優惠【1】香港半島酒店大堂茶座：壽星免費再送蛋糕！

半島酒店推出3月生日優惠，3月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，每4位惠顧，即可享1位免費及獲贈指定生日蛋糕一個。

如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知，各位壽星記得留意！

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3月生日優惠【1】半島酒店 大堂茶座 The Lobby

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

電話：2696 6772／2696 6693

優惠日期：即日起至2023年3月31日（不適用於2023年2月14日）



3月生日優惠【2】La Famille：壽星免費生日蛋糕

人氣蛋糕店La Famille每月都會向生日壽星送上生日優惠，只要是在3月指定日子生日，就可以免費獲贈戚風蛋糕，而3月份生日幸運兒亦已經公布，即睇詳情！

La Famille送免費生日蛋糕詳情：

（圖片來源：La Famille）

3月生日優惠【3】八歌仙：4人同行，1人免費

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出3月生日優惠，壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉（收取原價加一服務費），再送生日蛋糕1件及即影即有1張！生日優惠限晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題，平日星期一至四都適用，需於一天前訂座及入座前要出示生日證明。

3月生日優惠【3】八歌仙

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號鋪

電話：2328 7303



3月生日優惠【4】百樂酒店Park café：4人同行，1人免費

百樂酒店Park café推出生日優惠，生日壽星凡於生日月內惠顧Park café自助晚餐，4人同行即可享1位當月壽星免費食優惠，並獲贈指定蛋糕1件，同行親友都有85折！

（圖片來源：百樂酒店Park café）

3月生日優惠【4】百樂酒店 Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168

自助晚餐供應時間：即日起至5月2日18:30至21:30

收費：（星期一至四）成人每位$568；小童每位$398

（星期五至日、公眾假期及前夕）成人每位$598；小童每位$408



3月生日優惠【5】和牛燒肉一郎：4人同行，壽星免費

和牛燒肉一郎主打日本和牛燒肉，壽星凡於生日月份內光顧放題套餐A至D，即可享4人同行1人免費生日優惠，限星期日至星期四，全日適用！結帳前需出示有效之証明文件，優惠詳情可向職員查詢。

3月生日優惠【5】和牛燒肉一郎

佐敦總店

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218

營業時間：12:00-16:00；17:30-23:30



將軍澳店

地址：將軍澳貿業路8號新都城中心2期1樓1040-41號舖

電話：2387 5388

營業時間：12:00-16:00；17:30-23:00



銅鑼灣店

地址：銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓

電話：2267 9688

營業時間：12:00-16:00；17:30-23:00



荃灣店

地址：荃灣廣場6樓621-630號A舖

電話：2816 1157

營業時間：12:00-16:00；17:30-23:00



3月生日優惠【6】黃金海岸酒店：免費自助午餐或自助晚餐

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出1月生日優惠！由即日起2023年12月31日，生日壽星於生日月份與3位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享1位免費！尊尚會員再額外贈送半磅生日蛋糕。

要使用生日優惠，記得要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員及下載會員app，生日電子優惠券會於生日月前一天發送，於生日月份內兌換即可。

屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳。（資料圖片）

3月生日優惠【6】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

電話：2452 8448



3月生日優惠【6】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 自助餐詳情

自助午餐供應時間：星期一及五至日及公眾假期中午12時至下午2時30分

收費：（星期一至五）成人每位$398 ；3-11歲小童每位$288；65歲或以上長者每位$358

（星期六、日及公眾假期）成人每位$488；3-11歲小童每位$358；65歲或以上長者每位$428



自助晚餐供應時間：星期一及五至日及公眾假期下午6時至下午10時

收費：（星期一至五）成人每位$688 ；3-11歲小童每位$428；65歲或以上長者每位$538

（星期六、日及公眾假期）成人每位$768；3-11歲小童每位$488；65歲或以上長者每位$598



3月生日優惠【7】德家日式燒肉店：4人同行，1人免費燒肉放題

這間燒肉店一店兩食，一邊是德家日式燒肉放題，另一邊則是德興火鍋放題。生日壽星正日前後7日，4人同行惠顧指定燒肉或火鍋放題，就可享有生日優惠，壽星免費食燒肉放題！如果想使用生日優惠，可先致電餐廳向店員查詢。

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3月生日優惠【7】德家日式燒肉店

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓

電話：2780 0182

價錢：$258起



3月生日優惠【8】蝦立方：壽星免費釣蝦

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日2人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

生日優惠或於特別日子暫停，詳情可致電查詢。

3月生日優惠【8】蝦立方

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

預約電話 : 3565 4233

營業時間 : 星期一至日中午12時至凌晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）



3月生日優惠【9】半島漁港/阿翁火鍋館：海鮮火鍋放題免費食

凡於生日月份惠顧阿翁火鍋館，晚市海鮮火鍋可享免費或半價優惠！3至4位惠顧，1位生日壽星可享半價優惠；5位或以上惠顧，1位生日壽星即可以免費食；5位或以上惠顧，多於1位生日壽星可獲半價！無限時任飲任食火鍋放題價錢成人每位$298起，享用生日優惠，入座時需向店員出示證明文件。

生日優惠日期由即日起至另行通知，特別日子或會暫停供應，詳情可致電各分店查詢。

（領展網頁）

3月生日優惠【9】半島漁港/阿翁火鍋館

半島漁港（秀茂坪店）

訂座電話：2668 8896

地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖

營業時間：上午7時至凌晨12時



半島漁港（油塘店）

訂座電話：5401 2572

地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖

營業時間：上午7時至凌晨12時



阿翁火鍋館（將軍澳店）

訂座電話：5116 7812

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖

營業時間：上午7時至凌晨12時



阿翁火鍋館（南昌店）

訂座電話：6522 9686

地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖

營業時間：上午7時至凌晨12時



阿翁火鍋館（荃灣店）

訂座電話：5282 3482

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓

營業時間：上午7時至凌晨12時



阿翁火鍋館（天水圍店）

訂座電話：5282 5415

天水圍天華路33號T Town North（頌富商場）1樓N105-109號舖

營業時間：上午7時至凌晨12時



3月生日優惠【10】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費任食燒烤

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食！

生日優惠必須於3日前預訂，每組客人可享有的壽星優惠數量不限，惟扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

（龍鼓灘海邊BBQ@Facebook）

3月生日優惠【10】龍鼓灘海邊BBQ

優惠日期：即日起（最新訂座安排可前往官方網站查詢）

地址：屯門龍鼓灘村136地段

預訂電話：5601 1002

