京都溫泉酒店18間推介｜私人溫泉一泊二食／近京都站／人均$264起

京都溫泉酒店人氣18大推介｜京都蘊含了不少日本的傳統文化，同時也是香港人的旅遊熱點。當中有不少人氣旅館，大部分都有一泊二食、私人溫泉等，有酒店甚至可以一家人或一大班朋友包棟住宿。



京都溫泉酒店【1】四條河原町溫泉空庭露台京都（Sora Niwa Terrace Kyoto）

四條河原町溫泉空庭露台京都（Sora Niwa Terrace Kyoto）於2022年開幕，坐落於鴨川河旁，鄰近錦天滿宮、建仁寺等景點。酒店共有101間客房，房間融入現代及傳統日式風格，設備齊全。酒店同時設有無邊際景觀溫泉、公共浴池及餐廳等設施。

四條河原町溫泉空庭露台京都（Sora Niwa Terrace Kyoto）

房價：人均HK$514起（大床房）

地址：京都府京都市下京區河原町通四條2丁目稻荷町324

交通：河原町（京都）站步行3分鐘

四條河原町溫泉空庭露台京都搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都溫泉酒店【3】空庭露台京都 別邸（Soraniwa Terrace Kyoto Bettei）

空庭露台京都 別邸（Soraniwa Terrace Kyoto Bettei）於2022年6月20日開幕，來往河原町站只需步行3分鐘，附近更有錦天滿宮、白川筋、花見小路、八阪神社等賞櫻勝地！酒店配備32間客房，房間均配備私人露天溫泉，可以浸住溫泉賞夜櫻！酒店亦附設公共浴池、無邊際景觀溫泉及餐廳，性價比超高！

空庭露台京都 別邸（Soraniwa Terrace Kyoto Bettei）

房價：人均HK$893起（水簾雙人床房 1F）

地址：京都府京都市下京區河原町通四條下2丁目稻荷町324番地

交通：河原町（京都）站步行3分鐘

空庭露台京都 別邸搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都溫泉酒店【4】京都東山悦榕莊酒店（Banyan Tree Higashiyama Kyoto）

京都東山悦榕莊酒店（Banyan Tree Higashiyama Kyoto）於2024年開幕，坐落在東山區的一座小山上，環境清幽。酒店配備52間客房及套房，在房內能夠俯瞰京都全景，浴室配備室內檜木風呂，部分房型更坐擁櫻花景觀！酒店亦設有溫泉、Spa、健身室、餐廳及酒吧等設施。

京都東山悦榕莊酒店（Banyan Tree Higashiyama Kyoto）

房價：人均HK$2,479起（安靜大床房；包早餐）

地址：京都府京都市東山區清閑寺靈山町7

交通：清水五條站車程8分鐘

京都東山悦榕莊酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都溫泉酒店【5】丸福樓（Marufukuro）

丸福樓（Marufukuro）由任天堂總部改建、建築大師安藤忠雄設計，保留原有的明治時建築特色、山內家的住所、任天堂辦公室、卡牌倉庫等，並於2022年正式以酒店形式開業。酒店客房房間分為日式及西式客房，日式套房另配備庭園及戶外溫泉。酒店亦設有健身室、大眾溫泉、餐廳、圖書館等設施。

丸福樓（Marufukuro）

房價：人均HK$1,290起（標準雙床房）

地址：京都市下京區正面通加茂川西入鍵屋町342番地

交通：七條站步行6分鐘

丸福樓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都溫泉酒店【6】京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）於2022年才開幕，是充滿京都風情的新溫泉旅館。酒店距離JR梅小路京都西站僅需步行2分鐘，前往鐵道博物館及京都水族館都在10分鐘步程內，附近更有便利商店、公園、餐廳等配套設施，觀光出行都十分方便！酒店採用日式風格設計，整座建築內基本上都鋪設了榻榻米，可以赤腳周圍走！

此外，在酒店亦可以享用男女各一個大眾浴場、岩盤浴、有5個免費的私人湯屋、有免費飲品雪條提供，又有免費宵夜蕎麥麵！酒店客房則採用了典型日系木質家具及日式床鋪，床頭設有USB和插座，更放置了雙人沙發，空間超大！酒店有提供一泊二食，早餐及晚餐也是非常豐富。

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）

房價：人均HK$774起（雙床房；包午夜餐及溫泉大浴場）

地址：京都府京都市下京區朱雀内畑町41-10

交通：JR梅小路京都西站步行2分鐘

京都梅小路花傳抄訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都溫泉酒店【7】天然温泉 蓮花之湯 御宿野乃京都七條（Tennen Onsen Renka no Yu Onyado Nono Kyoto Shichijo）

酒店位於京都站旁邊，步行數分鐘即可到達。周邊配套方面，無論是餐廳及大型購物中心都應有盡有。客房方面，酒店採用了日式風格設計，無論是榻榻米抑或較矮身的家具，都令旅客彷彿走入日式的傳統旅館之中。酒店會在不同的時間，提供不同的免費小食，包雪條、拉麵和乳酸飲品。酒店有提供一泊二食，早餐十分豐富，什至有魚生飯、天婦羅等。

酒店內有4-5款室內溫泉。於Trip.com獲得4.7/5的評分，推薦度更有92%，網民表示酒店無論是客房抑或浴場都十分衞生潔淨，而且酒店職員的英文水平好，服務態度亦有善。

天然温泉 蓮花之湯 御宿野乃京都七條

房價：人均HK$407起（大床房）

地址：Shimogyo-ku Zaimokucho 491, 600-8146, 下京區, 京都, 京都府, 日本

交通：京都站步行4分鐘

天然温泉 蓮花之湯 御宿野乃京都七條訂房優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Hotels.com

京都溫泉酒店【8】京都 嵐山溫泉 花傳抄-共立度假區（Kadensho, Arashiyama Onsen, Kyoto - Kyoritsu Resort）

旅館於2021年進行大翻修，所以無論是裝潢抑或房間的佈置都經過大整理。酒店距離阪急電鐵嵐山站只有1分鐘的步程，交通十分方便。

屬於京都郊近的嵐山擁有極美麗的自然景致，所以旅館依然採用了傳統的日式佈局，客房以和式為主，打開窗戶可以欣賞到嵐山的風光，每逢春天和秋天，都分別可以看到櫻花和紅葉，絕對是賞櫻和賞楓必選的旅館之一。酒店有5個私人浴池可以預約使用，晚上有免費的雪條及蕎麥麵可以吃。酒店外也有便利店，買小食十分方便。

京都 嵐山溫泉 花傳抄-共立度假區

房價︰人均HK$1,196起（雙床房）

地址：5-4 Nishiichikawa-cho, Arashiyama, 616-0003, 西京區, 京都, 京都府, 日本

交通：阪急嵐山站步行2分鐘

京都嵐山溫泉花傳抄-共立度假區訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都溫泉酒店【9】京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店（Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihokaku Hotel）

酒店距離京都站只有4分鐘的步程，無論是交通，抑或周邊的餐廳、便利店、購物商場都應有盡有。另外酒店設有大浴場及溫泉，酒店頂樓的設計亦具日本傳統風格，木地板加上和紙裝飾造型的窗戶，令人彷彿進入了日式旅館一樣。酒店有提供一泊二食，早餐更有腐紙火鍋定食，十分精緻。

酒店更設有4人房，適合多人家庭使用。於Trip.com更獲得4.8/5的超高評分，而推薦度更達到95%的接近滿分。網民指，大堂職員不單有禮，而且英文流利，而且最欣賞是頂樓的溫泉。雖然酒店鄰近車站，但自成一角給人寧靜的感覺。

京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店

房價：人均HK$388起（經濟雙床房）

地址：Shimogyo-ku Minamifudou-cho 802, 600-8234, 下京區, 京都, 京都府, 日本

交通：京都站步行4分鐘

京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Hotels.com｜Klook

京都溫泉酒店【10】京都威斯汀都酒店（The Westin Miyako Kyoto）

京都威斯汀都酒店（The Westin Miyako Kyoto）內的溫泉設施於2021年4月開業，為京都最大型的SPA設施，溫泉有別於一般溫泉的日式傳統感覺，而是與庭園糅合為一體的半露天溫泉。酒店客房提供和室及西式兩種選擇，窗外均可欣賞大自然風景。酒店除了鄰近地鐵站外，附近亦有不少古蹟及南禪寺、平安神宮等觀光勝地可以前往，非常方便！

京都威斯汀都酒店 （The Westin Miyako Kyoto）

房價︰人均HK$1,155起（豪華雙床房）

地址：京都東山区三条けあげ, 605-0052 日本

交通：蹴上地鐵站步行5分鐘

京都威斯汀都酒店訂房優惠👉Agoda｜booking.com｜Trip.com

京都溫泉酒店【11】京都阿拉酒店（Ala Hotel Kyoto）

酒店於去年開業，位於京都站附近，步行4分鐘即可到達。除了交通方便之外，酒店的周邊配套亦十分完善，除了餐廳及居酒屋林立之外，亦有大型購物中心及超市、便利店等，滿足旅客購物的需要。酒店的客房以簡約設計，落地玻璃可以引進更多陽光，部分房間更可以看到京都廣播塔。於旅遊網站Trip.com獲得4.7/5的評分，推薦度更有94%，不少網民表示，酒店除了就近鐵路站之外，亦鄰近巴士總站，可以乘車到達伏見稻河神社等，交通十分方便。

京都阿拉酒店

房價：人均HK$264起（標準雙人房）

地址：518 Shiokoji-cho, Shichijo-dori, Higashinotoin-dori, Shimogyo-ku, 600-8212, 下京區, 京都, 京都府, 日本

交通：京都站步行4分鐘

京都阿拉酒店訂房優惠👉 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都溫泉酒店【12】琵琶湖酒店 - 湖濱溫泉度假村 （Biwako Hotel - Lakeside Hotspring Resort）

如果想欣賞京都的自然美景，除了嵐山之外，位於京都旁邊的琵琶湖也是旅客值得前往的旅遊熱點之一。酒店位於琵琶湖邊，部分房間更是面迎琵琶湖。至於交通方面，從京都站乘坐JR到大津站大約10分鐘，之後就可以致電旅館安排專車往返酒店及車站，十分方便。酒店設有多種餐廳和咖啡廳、酒吧，包括自助餐，懷石料理，鐵板燒，壽司，法國菜，意大利菜等，包羅萬有，而旅客亦可以使用4樓的天然温泉浴池，另設有露天浴池，可俯瞰琵琶湖的美景！

琵琶湖酒店 - 湖濱溫泉度假村

房價：人均HK$405起（高級樓層自然雙床房）

地址：Hamamachi 2-40, 520-0041, 大津市, 滋賀縣, 日本

交通：有專車接送往來酒店至大津站，車程約4分鐘

琵琶湖酒店-湖濱温泉度假村訂房優惠👉Agoda｜Booking.com｜Trip.com

京都溫泉酒店【13】麓京都LXR酒店 ROKU Kyoto（ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts）

麓京都LXR酒店 ROKU Kyoto（ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts）猶如世外桃源，除了充滿日本傳統庭園感覺，裝潢典雅外，亦相當寬敝舒適，景觀開揚雅致，是個渡假好選擇！有些旅客對於浸溫泉需要肉帛相見會感到尷尬，而這間溫泉酒店容許客人穿著泳衣浸溫泉，即使與家人朋友一同前往也不會尷尬！此外，酒店更提供全年開放的天然溫泉水游泳池、瑜伽室、花園等設施，無論哪個季節前往皆有享受！

麓京都LXR酒店 ROKU Kyoto（ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts）

房價︰人均HK$1,752起（豪華特大床房）

地址：京都府京都市北區衣笠鏡石町44-1

交通：北大路地鐵站轉乘的士約15分鐘

麓京都LXR酒店訂房優惠👉Agoda｜booking.com｜Klook｜Trip.com

京都溫泉酒店【14】京都三井豪華精選酒店（HOTEL THE MITSUI KYOTO）

京都三井豪華精選酒店（HOTEL THE MITSUI KYOTO）於2020年開幕，位於京都二條城附近，建於江戶時代的三井總領家宅邸上，再加以整修，所以酒店及客房裝潢帶有少許日本古代的氛圍。酒店亦有健身室、SPA、按摩等設施及服務，讓你可以一站式享受最高等的待遇！此外，酒店地理位置極佳，鄰近二條城、御金神社、唐門等人氣景點及地標，出門即達非常方便！

京都三井豪華精選酒店（HOTEL THE MITSUI KYOTO）

房價：人均HK$3,637起（豪華特大床房）

地址：京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284

交通：二條城地鐵站步行2分鐘

京都三井豪華精選酒店訂房優惠👉Agoda｜booking.com｜Klook｜Trip.com

京都溫泉酒店【15】安縵京都酒店（Aman Kyoto）

安縵京都酒店（Aman Kyoto）被譽為全球八大奢華酒店之一。酒店位於離金閣寺及其他世界遺產不遠的隱世森林中，環境特別清幽，與京都傳統日本氛圍融為一體，秋天時更會被紅葉所包圍，非常有詩意！酒店客房採用幾何結構極簡主義，落第大玻璃窗可以瞭望大自然景色，酒店更設有露天溫泉和室內溫泉。喜愛日本傳統文化又想放慢腳步靜靜享受的人最適合不過了！

安縵京都酒店（Aman Kyoto）

房價：人均HK$10,135起（芒房1張雙人床）

地址：京都市北区大北山鷲峯町１番, 603-8458 京都府, 日本

交通：京都地鐵站轉乘的士約30分鐘

安縵京都酒店訂房優惠👉Klook｜Trip.com

京都溫泉酒店【16】温泉の宿 祇園舞扇 by 宿ルKYOTO HANARE

温泉の宿 祇園舞扇 by 宿ルKYOTO HANARE是一間單棟式溫泉別墅，最適合家庭及大班朋友出遊！別墅除了採用和室設計，亦設有檜木祇園天然溫泉，可以與親朋好友邊談心事邊浸溫泉亦不怕有人偷聽！此外，別墅亦有供應當地藝伎、舞伎都喜愛的玉子三文治早餐，還有懷石料理，都可以在溫泉酒店內享用，如果想挑戰自己煮，別墅亦附有小廚房、微波爐、咖啡機等設備可供煮食！

温泉の宿 祇園舞扇 by 宿ルKYOTO HANARE

房價：人均HK$1,167起（雙卧室房屋）

地址：京都府東山区西之町232-22

交通：三条京阪地鐵站步行5分鐘

温泉の宿 祇園舞扇 by 宿ルKYOTO HANARE訂房優惠👉Agoda｜booking.com｜Trip.com

京都溫泉酒店【17】季樂京都姊小路邸度假屋（Kiraku Kyoto Aneyakoji）

季樂京都姊小路邸度假屋（Kiraku Kyoto Aneyakoji）位處京都市中心，是傳統日式單棟房屋，以傳統日式風格設計，最適合一家大細出遊又想鄰近市區的旅客！度假屋設有陽台、熱水按摩池和露天浴池，讓你可以在享受溫泉的同時體驗傳統京都住宿。此外，度假屋的地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站，距離二條城、錦巿場、御金神社等知名景點，最快步行3分鐘即達！

季樂京都姊小路邸度假屋（Kiraku Kyoto Aneyakoji）

房價：人均HK$1999起（日式聯排別墅房）

地址：京都府京都市中京區式阿弥町118番地

交通：二條城前地鐵站步行2分鐘

京都季樂姊小路度假屋訂房優惠👉 Agoda｜booking.com｜Trip.com

京都溫泉酒店【18】梅小路 Potel 京都（Umekoji Potel Kyoto）

有別一般京都的傳統旅館或者酒店，開業於2020年的梅小路 Potel 京都以洋式風格設計，酒店室內的公共空間採用了落地大玻璃，引入大量自然陽光，令感覺變得柔和溫暖。而酒店除了設有餐廳之外，還設有溫泉、咖啡廳及圖書室，另外亦有一個室內兒童遊樂場，適合有小朋友的家庭入住。而酒店的位置亦十分理想，旁邊就是梅小路JR鐵路站，無論是前往京都市中心、伏見稻河神社，甚至到宇治亦十分方便。

梅小路 Potel 京都

房價：人均HK$460起（日本原木雙床房）

地址：Shimogyo-ku Kankijicho 15, 600-8835, 下京區, 京都, 京都府, 日本

交通：於JR梅小路站步行5分鐘

梅小路 Potel 京都訂房優惠👉 Agoda｜Booking.com｜Trip.com

