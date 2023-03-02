日本航空接力推東京機票優惠！2人同行每位來回$2,280起+46KG行李

東京機票優惠！繼早前全日空（ANA）突發推出東京機票優惠，今次輪到日本航空（JAL）出招減價，二人同行香港至東京羽田來回人均$2,280起，每人有2件23公斤寄艙行李，可以在東京瘋狂購物買手信！以上優惠即日起於指定網站開賣，即睇出發日期及航班時間！

日本航空接力推東京機票優惠！2人同行來回每位$2,280起+46KG行李

日本航空（JAL）推出東京機票優惠！由即日起，於永安旅遊網站預訂來回東京至香港機票，每位來回$2,280起（連稅$4,123），各自包2件23公斤行李，可以瘋狂購物買手信！

（圖片來源：Oneworld）

經記者測試經永安旅遊網站預訂，4月19日出發至4月26日回程，2人同行香港至東京成田，連每人2件23公斤行李，每位來回$2,280起（連稅$4,123起）。

（永安旅遊網站截圖）

（永安旅遊網站截圖）

永安現推出手機APP優惠，首次使用永安旅遊手機APP（過去兩年內未曾倏用），預訂機票訂單金額滿$1,500（未連稅）即減$120，滿$3,800（未連稅）即減$300，折後來回連稅每位平均$3,973起！

（永安旅遊網站截圖）

航班時間方面，香港來回東京羽田午機去早機返，有需要可以加錢轉由成田回程，旅程時間會比較好用。

東京羽田



去程：JL26 15:35/20:25

回程：JL29 09:40/14:15



東京成田



去程：JL736 01:30/06:35

回程：JL735 18:50/23:10



日本航空東京機票優惠

優惠日期：即日起至3月15日

出發日期：即日起至6月30日

預訂網址：請按此